"Kad ārzemju seriāli tiek pārtulkoti latviski" - nostaļģisks un komisks video, kuram piekrīt daudzi
"Kad tulkotāji nav līmenī," video aprakstā raksta satura veidotājs Toms.
Toms platformas “TikTok” lietotājus iepriecinājis ar komisku video par to, ka latvieši tulko ārzemju seriālus un filmas nepūloties. Kā piemēru viņš izspēlē ainu, kur sarunājas divi bandīti: viens pieprasa otram naudu, atmosfēra ir saspringta, un bandīts, kas pieprasa naudu, ir dusmīgs. Savukārt vīrieša balss, kas it kā tulko šo kadru, ir mierīga un nosvērta.
Video ieguvis vairāk nekā 14 tūkstošus “patīk”. Lielākā daļa komentētāju ir reaģējuši arī ar smejošajām emocijzīmēm.
Komentāros lietotāja “KimAlice” piekrīt redzētajam un raksta, ka “latviešu tulkojumi ir briesmīgi, īpaši tad, kad filmu ierunā viens cilvēks”. Savukārt lietotāja “MartaPaw” atzīst, ka tieši šī iemesla dēļ viņa nespēj noskatīties filmas “Šreks” pirmo daļu.