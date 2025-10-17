"Mercury" balvu saņēmis Sems Fenders.
Mūzika
Šodien 21:42
Sems Fenders saņem prestižo "Mercury" balvu par izcilību britu mūzikā
Britu mūziķis Sems Fenders saņēmis "Mercury" mūzikas balvu par aizvadītā gada labāko britu albumu.
Balvu pasniegšanas ceremonijā Ņūkāslā "indī" mūzikas izpildītāj Fenders balvu saņēma par albumu "People Watching".
Žūrija atzina, ka 31 gadu vecā mūziķa trešais albums "šķita kā klasisks albums, kas vēl gadiem ilgi ieņems goda vietu ierakstu kolekcijās". Tas izcēlies ar savu "kohēziju, raksturu un ambīcijām".
Kopumā 2025. gada balvai par labāko britu vai īru mūzikas albumu pēdējo 12 mēnešu laikā bija izvirzīti 12 darbi.
"Mercury" balvu kopš 1992. gada pasniedz labākajam britu vai īru izpildītāja albumam. Balva tika izveidota kā alternatīva "Brit Awards", kas tiek pasniegta martā.