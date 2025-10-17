Ventspils dziedātāji izcīnījuši godalgotas vietas starptautiskajā bērnu un jauniešu dziedāšanas televīzijas konkursā Palangā.
Slavenības
Šodien 12:52
Ventspils bērnu un jauniešu kolektīvi triumfē starptautiskā konkursā Palangā
10. un 11. oktobrī Lietuvā, Palangas koncertzālē, norisinājās ceturtais starptautiskais bērnu un jauniešu dziedāšanas televīzijas konkurss.
10. un 11. oktobrī Lietuvā, Palangas koncertzālē, norisinājās ceturtais starptautiskais bērnu un jauniešu dziedāšanas televīzijas konkurss “Palanga Talent League”. Ar turpat 200 priekšnesumiem piedalījās gan solisti, gan grupas no Polijas, Igaunijas, Lietuvas, Latvijas, Lielbritānijas, Zviedrijas un Armēnijas. Konkursantus vērtēja starptautiska žūrija.
Konkursā piedalījās divi solisti un trīs pop-studijas “Jūras akmentiņi” grupas ar sekojošiem panākumiem:
- Vecuma grupā 8–11 gadi jaunākā “Jūras akmentiņu” grupa (8 dalībnieki, pedagogs Lūcija Boitmane) ar Jāņa Aišpura un Toma Barona speciāli konkursam sacerēto dziesmu “Es neesmu robots” saņēma Grand Prix – visaugstāko žūrijas novērtējumu.
- Vecuma grupā 12–15 gadi grupa “Brīzīte” (6 dalībnieki, pedagogs Inga Pašāne) ar Gruzijas autora dziesmu “Mari-Dari” piedalījās ārpus Latvijas pirmo reizi un ieguva Grand Prix. Tāpat otro Grand Prix šajā grupā ieguva soliste Anna Blohina (pedagogs Lūcija Boitmane) ar dziesmu ukraiņu valodā “Zozuļa”.
- Vecuma grupā 15–34 gadi grupa “The Stones” (6 dalībnieki, pedagogs Lūcija Boitmane) ar dziesmu “Save The World / Don’t You Worry Child” pārspēja spēcīgu konkurenci un ieguva Grand Prix.
- Otro augstāko vērtējumu šajā vecuma grupā ieguva soliste Elizabete Rubīna (15 gadi, pedagogs Lūcija Boitmane) ar dziesmu “The Age Of Worry”.
Konkursu organizēja kompānija ARS FESTA (vad. Asta Bagdonavičene), un to translēja Lietuvas televīzijas kanāls LRT.