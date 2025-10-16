Grupa "FRAMEST" svinēs divdesmit gadu jubileju ar Ziemassvētku koncertiem - no Jelgavas līdz Dzintaru koncertzālei
Sākot ar 30.novembri, izcilā vokālā grupa “FRAMEST”, kura šogad svin divdesmit gadu jubileju, aicina savus klausītājus uz siltiem un izjustiem svētku koncertiem “FRAMEST Ziemassvētkos”, kuri notiks Jelgavā, Liepājā, Rīgā un pirmajos Ziemassvētkos noslēgsies ar koncertu Dzintaru koncertzāles Mazajā zālē.
Daudzveidīgajā un plašajā koncertu repertuārā iekļauti gan latviešu autoru oriģināldarbi un aranžijas, gan tieši šiem koncertiem radītas kompozīcijas, gan Ziemassvētku klasika.
“Populārajās Maestro Raimonda Paula dziesmās – piemēram, leģendārajā dziesmiņā “Circenīša Ziemassvētki” ar Aspazijas tekstu – varēs saklausīt gan svētsvinīgu mieru, gan bērnišķīgu priecāšanos a cappella dziedājumā; koncertos skanēs arī dziesma “Piedzimšana” – jaundarbs ar Jāņa Ķirša mūziku un Daiņa Roziņa vārdiem, Mārtiņa Brauna un Māras Zālītes sirsnīgā dziesma “Veltījums”. Un, protams, neiztiksim arī bez Ziemassvētku klasikas: “Zvaniņš skan” un “Let It Snow”, “Winter Wonderland”, “Santa Baby” u.c.,” gaidāmos koncertus ieskicē grupas dalībnieki Mikus Abaroniņš, Beāte Zviedre, Rūta Dūduma-Ķirse, Jānis Ķirsis un Roberts Memmēns, solot, ka koncerti būs sizkustinošs svētku vakars a cappella burvībā, jo Ziemassvētki ir laiks, kad apstājas steiga, sirdis atveras un skaņas iegūst citu nozīmi. “Tāpēc koncerta noskaņu veidos līdzsvars starp nostalģisku siltumu, mūsdienīgu skanējumu un vokālo meistarību, kas raksturīga tikai “FRAMEST”. Katrs skaņdarbs būs kā neliels svētku brīnums – tīrs, emocionāls un dvēselisks, turklāt mūsu koncerti būs gaidīts ikviens – ģimenes, draugi, mūzikas gardēži un visi, kam svētki ir īpašs laiks.”
Vokālā grupa FRAMEST dibināta 2005. gada, un tajā muzicē pieci profesionāli un daudzpusīgi dziedātāji: Beāte Zviedre (soprāns), Rūta Dūduma-Ķirse (alts), Mikus Abaroniņš (tenors), Jānis Ķirsis (baritons) un Roberts Memmēns (bass). FRAMEST sasniegumu sarakstā ir koncerti Latvijā un ārzemēs, tomēr vislielāko atpazīstamību grupa ieguva, 2012.gada vasarā piedaloties starptautiskajā jauno izpildītāju konkursā “Jaunais vilnis”. Grupas repertuārs ir ļoti plašs, un koncertos izskan gan pašu, gan citu komponistu skaņdarbi – no klasikas un džeza līdz pop un citiem mūzikas žanriem oriģinālos a capella izpildījumā. Tieši grupas unikalitāte ļāvusi sasniegt vietējā un starptautiskā mēroga atzinību un panākumus. Jau kopš darbības pirmsākumiem FRAMEST ir sadarbojušies ar izcilajiem latviešu komponistiem Raimondu Paulu, Zigmaru Liepiņu, Jāni Lūsēnu u.c.
Starp grupas radošajiem panākumiem noteikti jāiezīmē 2018.gads,, kad FRAMEST uzstājās Ziemas olimpiskajās spēlēs Phjončhanā (Dienvidkoreja), kopā ar Liepājas Simfonisko orķestri izveidoja koncertprogrammu “Ziemas džezs“ un piedalījās Laimas Vaikules rīkotajā festivālā “Randezvous“ (šeit grupa atgriezās arī 2019. un 2025. gadā). 2020. gadā vokālisti klausītājus priecēja kultūrtelpā „Ārpus laika“ kopā ar Maestro Raimondu Paulu veidotā programmā.
Savukārt 2025.gads grupai iezīmējas kā īpašs laiks, svinot 20 gadu jubileju, kurai par godu tika laists klajā ceturtais studijas albums “2.0”, bet pašlaik grupa gatavojas noslēgt jubilejas gadu ar Ziemassvētku tūri pa Latvijas pilsētām.
Koncerti “FRAMEST Ziemassvētkos” notiks:
30.novembrī plkst.18 Jelgavas Kultūras namā
12.decembrī plkst.19 Liepājas koncertzālē “Lielais dzintars”
19. un 20.decembrī plkst.19 Rīgā, kinoteātrī “Splendid Palace”
25.decembrī Dzintaru koncertzāles Mazajā zālē
Biļetes uz koncertiem var iegādāties “Biļešu Paradīzes” tīklā.