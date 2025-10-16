Samanta Tīna izdod jaunu albumu “Nepateiktais” - personiskāko darbu savā karjerā
Ceturtdien, 16. oktobrī, dziedātāja Samanta Tīna klausītājiem piedāvā savu līdz šim vispersoniskāko un muzikāli neparastāko darbu – albumu “Nepateiktais”. Tas ir solis pilnīgi jaunā virzienā – pasaules mūzikas un garīgās mūzikas apvienojums ar etniskām iezīmēm, kur sastopas latviešu tautas dainas, vēdiskās mantras un svētie raksti, pārtopot dziedinošos, spēku un gaismu nesošos skaņdarbos.
“Nepateiktais” tapis ciešā sadarbībā ar komponistu un šī albuma producentu Rihardu Zaļupi, ar kuru Samantai izveidojusies īpaša radoša saikne. Albuma tapšanā piedalījies arī Tukuma zaļais koris, čelliste Dace Zālīte-Zilberte un ģitārists Mārcis Vasiļevskis.
“Man pašai šis albums bija pavisam jauna pieredze – nācās mācīties dziedāt no jauna. Katrs skaņdarbs mani emocionāli iedvesmo un ietekmē tik dziļi, ka es zinu – koncertos tos būs ļoti grūti izpildīt. Šajās dziesmās ir liels iekšējs spēks, dziedinošs kods, un, lai tās nodziedātu, man būs vajadzīga drosme,” atklāj Samanta.
“Šis albums ir rezultāts ļoti īpašai sadarbībai. Mēs kopā ar Samantu palīdzējām viens otram atklāt mūsu radošā potenciāla virsotnes. Tajā savijas Samantas ieceres un teksti – oriģināldarbi, latviešu dainas un vēdiskās mantras – ar viņas balss unikālajām nokrāsām caur manu mūziku, tādējādi radot unikālu skanējumu. Šis albums ir kā ceļojums cauri laikam un dažādām telpām. Īpašs pārsteigums ir mūsu kopīgais duets “Kur ir tava sirds”, kur savijas mūsu balsis, mūzika un īpaši sacerētais Marta Pujāta teksts,” saka Rihards Zaļupe.
Ar “Nepateiktais” Samanta Tīna uzsāk jaunu muzikālo posmu – prom no popa, tuvāk autentiskumam un patiesībai. Albums iezīmē mākslinieces iekšējo ceļu uz līdzsvaru, gaismu un patiesu brīvību, atklājot, cik daudz spēka var rast nepateiktajā un iekšējā dialogā ar sevi un pirmavotu.
Jau pēc albuma izdošanas Samanta Tīna dosies koncerttūrē Latvijas pilsētās ar jaunu koncertprogrammu un mantrām no jaunā albuma. Pēc iepriekšējos divos gados izpārdotajiem koncertiem, ir jādodas tālāk. Šī būs jauna koncertsērija – došanās ceļojumā tuvāk pie sevis, kurā ieskatīties sevī vēl dziļāk – uz lietām, emocijām, cilvēkiem, notikumiem vai vārdiem mūsu dzīvēs, kas palikuši nepateikti, ko sevī, iespējams, noklusējam, un tas neļauj mums virzīties uz priekšu. Noslēguma koncertā uzstāsies arī Rihards Zaļupe, un būs arī citi pārsteigumi.
Koncertsērijas “Vēstule Tev – NEPATEIKTAIS” norises datumi un vietas:
25.10. Valmierā – Koncertzālē “Valmiera”
31.10. Saldū – Saldus mūzikas un mākslas skolā
14 .11. Madonā – Madonas novada kultūras centrā
15.11. Siguldā – Koncertzālē “Baltais Flīģelis”
22.11. Jelgavas novadā – Branku Brančotavā
28.11. Talsos – Talsu Kultūras centrā
05.12. Kuldīgā – Kuldīgas Kultūras centrā
28.12. Rīgā – NOSLĒGUMA koncerts Mežaparka Lielās estrādes Kokaru zālē