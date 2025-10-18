Šovu zvaigzne Magone par jaunības diienām: "Man vienā reizē bija septiņi orgasmi!"
Šova "Slavenības. Bez filtra" dalībniece dzejniece Magone Liedeskalna kopā ar savu draudzeni Ilvu apmeklē erotisko preču veikalu. Sarunas gaitā Magone pastāsta par savu pirmo pieredzi šāda veida veikalā, tā notikusi, dzīvojot Anglijā, kur viņu aizveda tā laika partneris.
Magonei šādu veikalu apmeklēšana rada diskomfortu, ko viņa skaidro ar audzināšanas iespaidu jeb "stigmu". Viņa raidījumā atceras traumatisku pieredzi no jaunības, kad māte bija atradusi viņas mantās intīmu rotaļlietu. Magone emocionāli stāsta: "Ak, Dievs! Man bija tik liels kauns, viņa to izcēla un rādīja visai mājai. Tā ir mana trauma, tāpēc es kaut ko tādu slēpju no visiem, jo tas ir ļoti dziļi intīms jautājums." Viņa pieļāva iespēju, ka šis "baudas rīks" vēl joprojām varētu atrasties viņas mammas mājā.
Tāpat Magone atklāj, ka viņas pirmā ierašanās erotisko preču veikalā bijusi Londonā. Viņa dalījās atmiņās par savu toreizējo draugu: "Mūsu attiecības ilga apmēram pusgadu, līdz viņš aizbrauca. Tajā laikā viņš teica, ka esmu tik "karsta" un viņš netiek ar mani galā, tādēļ ieteica apmeklēt sekssšopu." Magone, tobrīd jauna, kautrīga un nākusi no provinces, atzina, ka jutās neērti un nesaprata neko no piedāvātajiem priekšmetiem, atpazīstot labākajā gadījumā tikai lubrikantus un prezervatīvus. "Viņš pats izvēlējās preces, ņemot vērā manu būtību un vajadzības. Rezultātā viņš vienā reizē radīja septiņus orgasmus. Tas bija 'uzrāviens'!" Magone pauž pārliecību, ka ikviens ir "uzbudināms" līdz pat ārprāta līmenim.