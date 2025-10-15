Princis Harijs un Megana Mārkla iegūs jaunu Holivudas līmeņa kaimiņu
Tiek ziņots, ka princis Harijs un Megana Mārkla savā iespējamajā Eiropas atpūtas mājā varētu iegūt jaunu Holivudas slavenību kā kaimiņu.
Kamēr Saseksas hercogs un hercogiene visu gadu dzīvo Montekito, Kalifornijā, pagājušajā gadā tika ziņots, ka viņi iegādājušies brīvdienu māju Portugālē. Tā kā no Apvienotās Karalistes – Harija dzimtenes – līdz turienei ir vien īss lidojums, tiek uzskatīts, ka pāris māju iegādājies, lai tur pavadītu laiku kopā ar saviem bērniem, princi Ārčiju un princesi Lilibetu.
Tomēr tagad izrādās, ka viņi, iespējams, vairs nebūs slavenākie kaimiņi šajā apvidū. Tiek ziņots, ka Nikola Kidmena, kura nesen šķīrusies no vīra Kīta Urbāna, apsver iespēju iegādāties īpašumu tajā pašā Portugāles luksusa ciematā, kur, kā baumo, māju iegādājušies Harijs un Megana.
Šī apkaime ir augsti vērtētais Costaterra Gold and Ocean Club kūrorts. 58 gadus vecā aktrise iesniegusi pieteikumu Portugāles imigrācijas aģentūrā.
Izdevums arī norāda, ka, ja Kidmena patiešām iegādātos māju Costaterra kompleksā, viņa kļūtu par kaimiņieni tādiem A klases slavenību pāriem kā Džordžs Klūnijs un Parisa Hiltone, kā arī princim Harijam un Meganai Mārklai.
Lai gan Saseksas hercogi komentārus nav snieguši, tiek pieļauts, ka viņiem šajā kompleksā pieder īpašums, kura vērtība ir aptuveni 4,7 miljoni ASV dolāru. Tiek uzskatīts, ka šī ir pāra brīvdienu māja, jo pirms pieciem gadiem viņi atteicās no karaliskajām saistībām Lielbritānijā un pārcēlās uz dzīvi Amerikā.
Tiek arī ziņots, ka Harija brālēna princese Jūdžīnija dzīvo šajā apvidū un tur pavada daudz laika, jo viņas vīrs strādā nekustamo īpašumu attīstības jomā.
Nav zināms, vai tieši Jūdžīnijas klātbūtne Portugālē bija viens no iemesliem, kāpēc Harijs un Megana pagājušajā gadā nolēma iegādāties atpūtas māju šajā reģionā.