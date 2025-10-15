Mūžībā devies soulmūzikas leģenda D’Andželo
51 gadu vecumā mūžībā devies mūziķis D’Andželo (īstajā vārdā Maikls Jūdžīns Ārčers), kura atvēsinošās melodijas un viens īpaši karsts videoklips padarīja viņu par soulmūzikas leģendu.
“Mūsu ģimenes spožākā zvaigzne šajā dzīvē ir nodzēsusi savu gaismu,” teikts ģimenes paziņojumā. Ģimene norādījusi, ka viņš miris otrdien, “pēc ilgas un drosmīgas cīņas ar vēzi”.
“Mūs skumdina, ka viņš var atstāt tikai atmiņas, bet mēs būsim mūžīgi pateicīgi par mantojumu – viņa neparasti aizkustinošo mūziku,” teikts paziņojumā. “Lūdzam cienīt mūsu privātumu šajā grūtajā laikā, bet aicinām visus sērot kopā ar mums, vienlaikus svinot dziesmu dāvanu, ko viņš atstājis pasaulei.”
Ierakstu kompānija RCA savā paziņojumā pauda, ka ir dziļi satriekti par mākslinieka aiziešanu: “Viņš bija nepārspējams vizionārs, kurš prasmīgi apvienoja soul, fanka, gospeļa, R&B un džeza klasiskās skaņas ar hiphopa enerģiju. D’Andželo dziesmu rakstība, muzikalitāte un neatkārtojamā vokālā maniere iedvesmos māksliniekus arī nākotnē.”
D’Andželo 16 gadu vecumā uzvarēja televīzijas konkursā “Showtime at the Apollo”, izpildot Džonija Gila hitu “Rub You the Right Way”. Divus gadus vēlāk D’Andželo devās uz Ņujorku, lai kļūtu par profesionālu mūziķi — lēmumu, ko viņa reliģiskā ģimene sākotnēji uzņēma ar bažām.
Intervijā žurnālam “GQ” (2014) viņš atzina, ka vienmēr juties plosīts starp svēto un pasaulīgo, tomēr skatuvi uztvēra kā sava veida altāri: “Jau bērnībā sapratu, ka korim ir tikpat liela nozīme kā mācītājam. Skatuve ir mūsu kanceles vieta – tur vari izmantot enerģiju, gaismu un skaņu, lai aizskartu cilvēku dvēseles. Bet ar to jābūt uzmanīgam.”
Pirmie panākumi atnāca 1994. gadā, kad viņa līdzautorizētā dziesma “U Will Know” nonāca filmas Jason’s Lyric skaņu celiņā un iekļuva R&B topa desmitniekā.
Gadu vēlāk viņš izdeva debijas albumu “Brown Sugar” (1995), kas kļuva par platinuma disku un nostiprināja viņa statusu kā viena no neo-soula kustības vadošajām balsīm.
2000.gadā viņš izdeva albumu “Voodoo”, kura dziesma “Untitled (How Does It Feel” un tās erotiskas noskaņas videoklips padarīja viņu par pasaules mēroga zvaigzni. Tajā D’Andželo, it kā kails, dzied tieši kamerā — kadrs, kas kļuva par popkultūras simbolu, bet pašam māksliniekam radīja diskomfortu. Viņš vēlāk atzina, ka nejutās labi kā “seksuālais simbols”.
Gan dziesma, gan albums saņēma “Grammy” balvas, taču pēc šīs virsotnes viņš uz ilgāku laiku pazuda no skatuves. Tikai 2014. gadā viņš atgriezās ar grupu “The Vanguard” un albumu “Black Messiah”, ko kritiķi nodēvēja par spēcīgu, politisku un garīgu atgriešanos.
Privātajā dzīvē D’Andželo bija ļoti noslēgts. Viņam bija viens dēls, kuru viņš audzināja kopā ar dziedātāju Endžiju Stounu, kura gāja bojā 2025. gada martā autokatastrofā pēc koncerta Alabamā.