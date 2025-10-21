VIDEO: Brūss Springstīns un viņa glābšanās no nekurienes filmā par leģendāro mūziķi
1981. gada rudens. Trīsdesmit vienu gadu vecais Brūss Springstīns bija tikko pabeidzis izcili veiksmīgo koncerttūri sava pēdējā albūma “The River” atbalstam un, protams, ka studija Columbia Records ar nepacietību gaidīja viņa atgriešanos studijā, lai sāktu jaunu hītu ierakstīšanu. Taču studija bija pēdējā vieta, kur Springstīns gribēja atgriezties. Juzdams satraukumu, būdams iztukšots un noguris, kā arī ilgojoties pēc tikšanās ar vecajiem draugiem, viņš apmetās klusā mājā kaimiņu pilsētā Koltsnekā, pavisam netālu no viņa dzimtās Frīholdas, lai atpūstos un atgūtu spēkus.
Tas bija laiks, kad mākslinieks pārdzīvoja savu grūtāko dzīves periodu – atrodoties izolēts, cīnoties ar savas ģimenes pagātnes rēgiem un depresiju, viņš sāka fokusēties uz cilvēka dabas tumšākajiem un skarbākajiem nostūriem. Smeļoties iedvesmu no pilnīgi dažādiem avotiem – filmām, mūzikas un uz reāliem notikumiem balstīties stāstiem par slepkavām, Springstīns vienatnē ierakstīja desmit dziesmas, kuras vēlāk tika iekļautas albūmā “Nebraska” – vienā no mūziķa visu laiku labākajiem veikumiem.
“Sākumā es saņēmu epastu no Elenas Goldsmitas-Veinas un Ērika Robinsona, kuri vēlāk kļuva par producentiem manai filmai.” stāsta filmas “Springstīns: Glāb mani no nekurienes” režisors Skots Kūpers, “Tajā bija tikai vienkāršs jautājums – vai es esmu fans Brūsa Springstīna albūmam “Nebraska”? Es atbildēju – “Bet kurš tad nav?” Tālāk mūsu saruna pieskārās Vorena Zeina grāmatai “Deliver Me From Nowhere”. Mani pārsteidza cik dziļi un patiesi tā apraksta šo sāpju pilno laiku Brūsa dzīvē, parādot viņa iekšējās pretrunas un nepārdzīvoto bērnības traumu. Mani ļoti aizrāva viņa cīņa ar vientulību un radošo potenciālu - šis stāsts likās ļoti kinematogrāfisks un pelnījis atrasties uz lielā ekrāna. Drīz vien man bija tikšanās ar grāmatas autoru Vorenu Zeinu un tad es satikos ar savas filmas galveno varoni Brūsu Springstīnu.”
Kad viņam pirmajā reizē piedāvāja nospēlēt Brūsu Springstīnu uz lielā ekrāna, divu “Emmy” un trīs “Zelta Globusu” balvu laureāts aktieris Džeremijs Alens Vaits uzreiz neteica “jā”. “Es nepiekritu uzreiz ne jau tāpēc, ka man tas nebūtu interesanti, bet tāpēc, ka tas bija Brūss”, atzīstās Vaits, “Es biju dziļās pārdomās apmēram nedēļu, bet pēc tam režisors Skots Kūpers atkārtoti sazinājās ar mani un teica, ka Springstīns ir noskatījies vairākus manus darbus un uzskata, ka man ir jāķerās pie šīs lomas. Mēs apspriedām pieeju šai filmai un es sapratu, ka tā būs veltījums cilvēkam, kurš ir iegrimis savā radošajā procesā. Vēlāk, kāds no maniem aģentiem atsūtīja man ģitāru tieši uz Čikāgu, kur tobrīd filmējos TV seriālā “The Bear” (“Lācis”) un teica, ka man vajagot uz tās uzspēlēt un paklausīties albūmu “Nebraska””.
“Interesanti ir tas, ka Džeremijs Alens Vaits šobrīd atrodas apmēram tādā pašā savas karjeras posmā, kādā atradās Brūss Springstīns 1981.-1982. gadā.” stāsta režisors Skots Kūpers, “Viņš ir ceļā uz superzvaigznes statusu. Seriāls “The Bear” pacēla viņu uz tādām virsotnēm, kādas Džeremijs noteikti nemaz negaidīja. Viņš noteikti ir viens no labākajiem savas paaudzes aktieriem, kurš lieliski spēj sevī apvienot spēku, ievainojamību un patiesīgumu – tas viss ļoti iederās šajā lomā. Pie tam viņš ir neticami līdzīgs tā laika Brūsam Springstīnam. Gatavojoties lomai, Džeremijs izgāja cauri ļoti sarežģītam procesam iedzīvojoties Springstīna balsī, viņa tēlā un galvenais – viņa garā, lai varētu nodot filmas skatītājam emocionālo un psiholoģisko spriedzi, kādu pārdzīvoja Springstīns tajā laikā. Tāpēc Džeremijs bija ideāla izvēle šai lomai un neviens cits to nebūtu spējīgs nospēlēt.”
“Es biju tik ļoti pārsteigts par to, cik pieejams, atsaucīgs un godīgs ar mani bija Brūss Springstīns jau kopš paša sākuma,” atceras Džeremijs Alens Vaits, “Kad Brūss pirmo reizi noklausījās kā esmu iedziedājis viņa dziesmas “Mansion” un “Nebraska”, viņš teica: “Tu dziedi kā es, bet tajā pašā laikā padari to dziesmu par savu. Tu to dziedi un es gribu, lai tu justu tieši to pašu ko jūtam mēs, veidojot šo filmu.” Bija neticami, ka Brūss ir devis man atļauju un uzticējis man vadību, stāstot stāstu par cilvēku, kuru esi gadiem apjūsmojis un, kurš ir bijis tik drosmīgs, parādot filmā sevi tik ievainojamā veidolā. Tāpēc es ļoti ceru, ka cilvēki nāks ārā no kinoteātriem iedvesmojušies no stāsta par to, kā cilvēks, sasniedzis savā dzīvē zemāko punktu, spējis pārvarēt visas grūtības un, pierādot savu raksturu, kļuvis par leģendas vārda cienīgu.”
Par filmu: Filma stāsta par Brūsa Springstīna 1982. gada albuma "Nebraska" tapšanu, kad viņš bija jauns mūziķis uz pasaules slavas sliekšņa, cenšoties samierināties ar panākumu nastu un pagātnes rēgiem. Albums iezīmēja pagrieziena punktu viņa dzīvē un tiek uzskatīts par vienu no viņa noturīgākajiem darbiem — skarbs, drūms akustiskais ieraksts, kas stāsta strādnieku dzīvi, kuri cīnās, lai gūtu panākumus, cieš neveiksmes katrā solī un meklē atpestīšanu, kas nekad nenāk.
