Seriāli, kas aizrāva veselu paaudzi.
TV
Šodien 08:12
No “Dinastijas” līdz “Dalasai” - seriāli, kas valdīja televīzijā 80. gados
Bija laiks, kad vakars nozīmēja tikai vienu — televizors ieslēgts, visa ģimene kopā, un sākas seriāls. Laikā, kad pasaule aiz dzelzs priekškara šķita tāla un nesasniedzama, 80. gadu ārzemju seriāli bija kā logs uz citādu, brīvu un krāšņu dzīvi.
Šie seriāli stāstīja par Teksasas rančo īpašniekiem, Holivudas detektīviem, superautomašīnām, kas runā, un cilvēkiem, kuri spēja izglābt pasauli ar kabatas nazi. Latvijā šos stāstus skatījāmies ar aizturētu elpu — dažs vēl melnbaltā ekrānā.
Tolaik seriāli bija notikums, un nākamajā dienā visi skolā vai darbā runāja tikai par to, kas notika Dž.R. Jūingam vai kādu plānu izdomās Makgaivers. Tie bija seriāli, kas veidoja sapņus un iztēli. Tie mācīja, kāda varētu būt dzīve — grezna kā “Dalasa”, stilīga kā “Miami policija”, sirsnīga kā “Glābējzvans” un drosmīga kā “A komanda”.