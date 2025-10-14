Aktieris Alekss Boldvins cietis avārijā, izvairoties no kravas automašīnas
Aktieris Alekss Boldvins un viņa brālis, arī aktieris Stīvens Boldvins, iekļuvuši autoavārijā, kad viņu automašīna saskrējās ar koku Hamptonā laikā, kad plašā ziemeļaustrumu vētra skāra Ņujorkas apkārtni.
Saskaņā ar ārzemju mediju ziņoto, 67 gadus vecais Alekss bijis pie stūres. Videoierakstā, ko publicējuši mediji, redzams, ka baltā “Range Rover” apvidus auto priekšpuse pēc sadursmes ir ievērojami bojāta. Abi brāļi izkāpuši no automašīnas bez redzamiem savainojumiem un sarunājušies ar policijas darbiniekiem notikuma vietā.
Alec Baldwin crashes Range Rover into tree in the Hamptons https://t.co/BQOxjwEXPk pic.twitter.com/PkscDhJPw8— New York Post (@nypost) October 13, 2025
Tiek ziņots, ka Boldvini atradušies Hamptonā, jo tur notika starptautiskais kinofestivāls, kas ilga no 5. līdz 13. oktobrim.
Pēc negadījuma Alekss savā “Instagram” profilā publicēja video, kurā mierināja fanus: “Man viss kārtībā, mans brālis Stīvens bija atbraucis mani apciemot.” Viņš arī pateicās kinofestivāla komandai, sakot, ka ir “pārāk daudz cilvēku, ko nosaukt vārdā”, taču visiem izsaka lielu paldies.
Turpinājumā Alekss atklāja vairāk par notikušo: “Vīrietis ar lielu atkritumu kravas auto pēkšņi izgrieza man priekšā. Tā bija briesmīgi liela mašīna, kā valis. Droši vien kaut kāds komerctransports no būvobjekta. Tas bija lielākais atkritumu auto, ko jebkad esmu redzējis.”
Lai izvairītos no sadursmes, aktieris strauji nogriezās un ietriecās kokā. “Es sadragāju sievas auto,” viņš atzina. “Man viss ir labi, arī manam brālim viss ir labi.”
Vēlāk Alekss pateicās policistiem, kas palīdzēja pēc avārijas, piebilstot, ka viņi bijuši “ļoti laipni un patīkami visā situācijā”. Video noslēgumā viņš sacīja: “Tagad dodos uz Losandželosu satikt ģimeni, nevaru sagaidīt. Pāris dienas pavadīšu Kalifornijā kopā ar savējiem. Esmu ļoti lepns par savu sievu. Hilarija, es tevi mīlu vairāk par visu. Ar mani viss kārtībā.”