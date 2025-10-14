Breds Pits aizpilda ilgas pēc ģimenes, rūpējoties par mirušā drauga bērniem
Pēc gadiem ilgās atsvešinātības no paša bērniem Holivudas aktieris Breds Pits ir atvēris sirdi sava mirušā drauga ģimenei, sniedzot atbalstu un mīlestību viņa pēcnācējiem, un vienlaikus aizpildot tukšumu, ko radījusi krīze attiecībās ar paša atvasēm.
Breds Pits sācis atbalstīt sava mirušā drauga Krisa Kornela bērnus pēc tam, kad paša atvases no viņa novērsušās.
Saskaņā ar portāla “Radar Online” rīcībā esošo informāciju no, 61 gadu vecais amerikāņu aktieris un filmu producents rūpējas par Kornela bērniem jau kopš 2017. gada, kad mūziķis izdarīja pašnāvību.
Andželina Džolija ar dēlu Noksu “Governors Awards” ceremonijas vakarā 2024. gada 17. novembrī
Pita centieni aizpildīt tukšumu šo bērnu dzīvēs pēc tēva zaudējuma ir arī veids, kā aktierim pašam mazināt sāpes, ko viņš izjūt pēc savu bērnu atsvešināšanās un nostāšanās mātes Andželinas Džolijas pusē.
Avots atklāja, ka Krisa Kornela bērni, Kristofers (19), Tonija (21) un Liliana (25), izjūt drošību, ka viņu dzīvē ir tēvocis Pits. "Caur viņiem Breds atrod saikni, kuru paši bērni viņam ir lieguši," paskaidroja paziņa.
Andželina Džolija ar meitu Vivjenu apmeklē “Tony” balvu vakaru
Pits jau ilgāku laiku nav sazinājies ar saviem vecākajiem bērniem – Medoksu (24), Paksu (21), Zaharu (20) un Šilo (19). Viņi nostājušies mātes pusē jau kopš šķiršanas prasības iesniegšanas tiesā 2016. gadā, uz ko Andželinu Džoliju pamudināja Pita vardarbīgā uzvedība privāta lidojuma laikā. Toreiz aktierim bija smagas problēmas ar alkoholu, bet viņš no šīs ligas ir izārstējies.
Pēdējos piecus sešus gadus Breds centies atbalstīt citus cilvēkus un palīdzēt viņiem pašiem kļūt pamanāmiem, norādījis avots. “Tas redzams arī viņa attieksmē pret Krisa bērniem, īpaši Toniju. Breds aktīvi cenšas palīdzēt piepildīt viņas sapni par dziedātājas karjeru.” Aktierim bija izteikti brālīgas attiecības ar Kornelu, un viņa sirdī joprojām ir tukšums pēc drauga aiziešanas.