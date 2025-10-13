Andris Bulis pievienojas šovam "Slavenības. Bez filtra"
Šovs "Slavenības. Bez filtra" drīzumā pārsteigs ar jaunu rubriku “Aktuāli. Bez filtra”. Tajā aktieris Andris Bulis tiksies ar influenceri Katrīni Vasiļevsku, radio balsi Sandu Dejus, aktieri Jāni Jarānu, kā arī daudziem citiem.
Jaunajā rubrikā Andris Bulis dosies pie slavenībām, lai noskaidrotu, kādi aktuāli izaicinājumi un notikumi pašlaik apvij viņu dzīves, ekskluzīvi uzzinot par svaigākajām aktualitātēm. “Aktuāli. Bez filtra” sniegs ieskatu dažādos pārmaiņu brīžos, kad šīs personības nonākušas zem sabiedrības lupas, atklājot, kas patiesībā slēpjas aiz skaļiem ziņu virsrakstiem un ne tikai. Andris par jauno lomu teic: "Rubrikas mērķis nav sensācija, bet gan satikšanās un godīga saruna par dzīvi, kas noris skatuves priekšā un aiz tās. Tajā slavenības atklās atslēgas notikumus, kas apvij viņu dzīves pašlaik - gan veiksmes stāstus, gan arī sarežģītas situācijas. Tas būs patiess stāsts bez filtriem par dzīvi uzmanības centrā."
Rubrikas pirmajās epizodēs skatītāji piedzīvos sirsnīgu atkalsatikšanos ar “Slavenības. Bez filtra” iepriekšējo sezonu rubrikas “Kas karsts?” vadītāju Katrīni Vasiļevsku. Viņa atklās, kā noris ģimenes pieauguma plānošana un kā mainījusies viņas dzīve kopš aiziešanas no “Slavenības. Bez filtra”. Tāpat Andris Bulis tiksies ar radio balsi Sandu Dejus, kura ne tikai atklās savu pirmsnāves darāmo darbu sarakstu, bet arī pastāstīs par jaunumiem karjerā. Andris Bulis apciemos Sandu radio darba vietā, kur ir arī viņas jaunais partneris Nauris Brikmanis, taču, zinot viņas vēlmi kļūt par aktrisi, Andris aizvedīs Sandu uz kādu īpašu vietu, kas viņu ļoti iedvesmos un pārsteigs, kā arī ļaus izmēģināt roku un talantu sapņos, ko šobrīd ir izteikusi jau skaļi.
Savukārt tikšanās ar Andra Buļa skatuves kolēģi Jāni Jarānu izvērtīsies īpaši emocionāla. Šogad Jarānam apritēja 70, atstājot aiz muguras bagātu dzīves pieredzi, nesot tam līdzi dažādas pārdomas un secinājumus. Viņš pārsteigs ar atzīšanos, ka savos gados nav nekāds parastais pensionārs, bet cilvēks, kurš dodas pārgājienos, kāpj kalnos, aizraujas ar golfu un mākslu. Tomēr ir arī vairākas dzīves sāpes, kas saistās ar viņa meitām, ļaujoties emocijām un atklājot Andrim to, par ko sirds ir sāpējusi ilgi.
Jaunā rubrika “Aktuāli. Bez filtra” ar Andri Buli skatītājus priecēs šovā “Slavenības. Bez filtra” jau no 15. oktobra pulksten 19:20 kanālā "STV Pirmā".