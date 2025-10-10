Megana Mārkla un princis Harijs retu reizi publiski runā par saviem bērniem
Saseksas hercogs princis Harijs un hercogiene Megana Mārkla uz skatuves retu reizi runājuši par saviem bērniem – princi Ārčiju un princesi Lilibetu.
Pāris runāja par saviem diviem bērniem brīdī, kad viņiem tika pasniegti gada humanitārie apbalvojumi “Project Healthy Minds” ikgadējā labdarības pasākumā Ņujorkā. Pāris kāpa uz skatuves, lai dalītos ar savām domām par tiešsaistes platformām un bērnu drošību.
Megana teica: "Mūsu bērniem, Ārčijam un Lilibetai, ir tikai seši un četri gadi. Vai jūs varat tam noticēt?" Viņa apstājās, pēc tam piebilda: "Par laimi, viņi vēl ir pārāk jauni, lai būtu sociālajos medijos, bet mēs zinām, ka tas brīdis nāks. Kā daudzi vecāki, mēs pastāvīgi domājam par to, kā izmantot tehnoloģijas priekšrocības, vienlaikus aizsargājot pret tās bīstamībām."
Hercoga un hercogienes uzruna izcēla personisko saikni, kas slēpjas viņu aizstāvībā par bērnu aizsardzību tiešsaistē, parādot, kā viņu vecāku pieredze veicina viņu apņemšanos sekot “Project Healthy Minds” misijai.
Vakara sākumā Megana un Harijs gāja pa sarkano paklāju, Megana pirmo reizi parādīja jaunu frizūru, bet Harijs izskatījās eleganti klasiskā melnā uzvalkā, kas bija pieskaņots Meganas melnajam tērpam.