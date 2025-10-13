Jāņa Jubalta meita Helēna demonstrē tērpus un gatavojas dziedāt baznīcās
Muzikālās apvienības "Prāta vētra" ģitārista Jāņa Jubalta meita Helēna Paula Jubalte, kuru kā izskatīgu jaunu dāmu un skaistas balss īpašnieci tauta iepazina TV šovā "Koru kari", bija modele tērpu dizaineres Ivetas Vecmanes jaunās kolekcijas prezentācijas pasākumā.
Žurnālam "Kas Jauns" Helēna atklāj, ka ar latviešu dizaineru, īpaši Ivetas Vecmanes, modi ir jau daudzus gadus pazīstama. “Vienmēr, kad Iveta uzraksta un uzaicina uz savām tērpu modes skatēm vai kā šoreiz – uz performanci salonā, ļoti labprāt atsaucos un piedalos. Viņas kolekcijas vienmēr ir brīnišķīgas. Šoreiz mani priecē jaunās vēsmas ar sarkano un rozā krāsu, kas ir netipiski Ivetai. Jā, Rīgas modes nedēļā daudz esam strādājušas kopā, un ir tiešām ļoti patīkami, ka sadarbība turpinās arī šādos pasākumos. Manā garderobē ir gan Ivetas Vecmanes krekliņi, gan žaketes, gan vakara tērpi, un vienmēr ir tāda īpaša svētku sajūta, tos nēsājot,” atzīst Jubalte, kura pirms diviem gadiem pabeigusi augstskolu – viņa studēja multimediju komunikāciju Rīgas Stradiņa universitātē – un šai nozarē arī strādā. “Šobrīd esmu mārketinga speciāliste, rosos komunikācijas jomā, organizēju pasākumus, strādāju ar soctīklu komunikācijas veidošanu un tamlīdzīgi,” pastāsta 24 gadus vecā Helēna.
Modele jau kopš 13 gadu vecuma
Helēnas vaļasprieks jau vairāk nekā desmit gadu ir mode un tērpu demonstrēšana. “Kad man bija 13 gadu, aizgāju uz "Vacatio" modeļu skolu. Sāku iet uz nodarbībām, kur mācījos gan defilē, gan meikapu, gan apmeklēju dažādas sporta nodarbības. Tas man bija svarīgi un interesanti ne tikai kā, iespējams, potenciālai modelei, bet vienkārši kā jaunai meitenei. Uzskatu, ka katrai meitenei, katrai jaunietei modeļu skola ir ļoti vērtīga pieredze, jo šādā veidā var iemācīties kaut to, kaut vai – kā pareizi staigāt ar augstpapēžu kurpēm. Tas sievietei noder visai dzīvei. Šo daudzo gadu garumā ir sanācis diezgan daudz sastrādāties ar dažādiem foršiem dizaineriem. Būt modelei – tas man ir tāds mīļš vaļasprieks,” bilst viņa.
Ar Renāru Kauperu un kori apbraukās baznīcas
Helēna piekrīt, ka dzīve kopš piedalīšanās TV šovā "Koru kari" ir mainījusies, jo viņas seja kļuva pazīstama ļoti daudziem cilvēkiem. Taču pieaugusī atpazīstamība viņai nav traucēklis. “"Koru kari" man bija apbrīnojami skaists piedzīvojums, esmu ārkārtīgi pateicīga, ka nokļuvu Jelgavas korī. Tiešām ļoti vēlējos pārstāvēt savu pilsētu, kurā esmu dziedājusi jau kopš bērnības. Nākušas daudzas jaunas draudzības, kontakti, un viss turpinās aizvien. Jaukākais, ka arī pats koris turpinās, jau esam izziņojuši savus Ziemassvētku koncertus Latvijas baznīcās. Kopāsanākšana, līdzāsbūšana, skaistas Ziemassvētku dziesmas... Tiešām nebiju iedomājusies, ka "Koru kari" varēs tik skaisti turpināt dzīvi arī ārpus televīzijas,” atzīst Helēna.
Viņa teic, ka "Koru karu" laikam īpašu nozīmi piešķīrusi arī pieredze iepazīt tuvāk tēta Jāņa Jubalta grupasbiedru Renāru Kauperu. “Profesionāli strādājusi un sadarbojusies ar viņu iepriekš pieaugušā vecumā nebiju. Nu ieraudzīju un sajutu Renāru tajā viņa – mūzikas – vidē, kur visi kopā varējām sadziedāties. Jā, satuvināšanās ar šo cilvēku, kurš visā manā līdzšinējā dzīvē ir bijis tik tuvu, ir tas īpašākais ieguvums no "Koru kariem". Strādāt kopā, sajusties vienā komandā, iet uz kopīgu mērķi – tas ir fantastiski. Un vasarā, kad "Prāta vētras" Jelgavas koncertā dziedājām kopā "Manu dziesmu" un tētis spēlēja, kad visi bijām uz šīs milzīgās skatuves dzimtajā pilsētā, – šis emocionālais notikums man ir tāds īpašs dārgums, ko noglabāt dzīves atmiņu lādītē,” aizkustinājumu pauž Helēna Jubalte.