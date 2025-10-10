VIDEO: Elīna Fūrmane izrāda savu Losandželosas dzīvokli un atklāj, cik dolāru mēnesī tas izmaksā
Raidījumā "Sapnis citā Amerikā" Lauris Reiniks dodas ciemos pie Elīnas Fūrmanes, kas zināma arī kā DJ Ella. Viņas mājās viņu sagaida arī līgavainis Neitans, ar kuru Elīna vada dzīvi Losandželosā.
Ciemojoties Elīnas mājās, Lauris novērtē fantastisko skatu, kas paveras no balkona. Drīz vien viņš ievēro milzīgu baseinu, kas pieejams mājas iedzīvotājiem, un atzīst to par lielisku bonusu. “Uz balkona var sēdēt, dzert vīnu, baudīt šos skaistos skatus. Tā dēļ vien ir vērts maksāt tik, cik viņi maksā par to dzīvokli, kas ir 6000 dolāru mēnesī,” stāsta Lauris Reiniks.
Taujāta, kas pārim vislabāk patīk šajā dzīvoklī, Elīna atzīst, ka drošības aspekts šajā namā esot tas būtiskākais. Viņa stāsta, ka beidzamajos gados Losandželosa kļuvusi visai bīstama, turklāt iepriekšējā dzīvesvietā dzīvokļu namā varējis ieiet jebkurš, un tas radījis vairākas nepatīkamas situācijas, tāpēc drošību liek pirmajā vietā. Tikmēr viņas līgavainis bilst, ka galvenā šī dzīvokļa priekšrocība, viņaprāt, ir skats. Aplūkojot virtuvi, atklājas, ka tieši Neitans ir tas, kurš gatavo visvairāk. “Bērnībā tētis gatavoja biežāk nekā mamma, un es vēroju, kā tētis to dara. Tāpēc neiebilstu gatavot visas maltītes. Es par Elīnu rūpējos,” stāsta Neitans.
