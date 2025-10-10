"Viss, ko vēlējos pateikt, beidzot ir pateikts," - jaunu albumu klajā laiž Aminata
Dziedātāja un dziesmu autore Aminata klausītājiem piedāvā savu līdz šim atklātāko ierakstu - jaunu studijas albumu "Liela meitene", kas iezīmē jaunu posmu mākslinieces daiļradē.
Albums esot visilgāk lolotais projekts Aminatas karjerā, tajā apvienotas 10 dziesmas, kā arī tituldziesma ar tādu pašu nosaukumu “Liela meitene”, kurai māksliniece izdevusi mūzikas videoklipu. ""Liela meitene” ir mans ceļš gan kā sievietei, gan kā māksliniecei. Šis albums ir stāsts par izaugsmi, iekšējo drosmi un pieņemšanu. Rakstot to, es neuzstādīju sev nekādu cenzūru, ļāvos visām sajūtām un pieredzēm. Pēc šī albuma šķiet, ka viss, ko vēlējos pateikt, beidzot ir pateikts,” atklāj Aminata.
Albuma saknes meklējamas 2022. gadā dziesmu rakstīšanas nometnē, kur kopā ar ansi un Kristapu Ērgli tapa dziesma “Liela meitene”. Skaņdarbs, kas vēlāk kļuva par albuma centrālo stāstu un nosaukuma iedvesmu. “Sākumā likās, ka ‘liela meitene’ man nepiedien. Bet drīz vien sapratu, ka tā ir jaunas nodaļas sākums, un dzīves apkārtējie notikumi tikai apstiprināja, ka šis nosaukums man patiesi pieder,” turpina māksliniece. Albums tapis ciešā sadarbībā ar JJ Lush (Jāni Jačmenkinu), DJ Rudd (Rūdolfu Budzi), Kristapu Ērgli, ansi un Zeļģi, piedaloties arī tādiem mūziķiem kā Kaspars Vizulis, Toms Kursītis un Rīgas Sarkanais koris. Albuma vizuālo identitāti veidojuši Kristaps Deičs, Jānis Jēkabsons un Elizabete Ezergaile.
“Katra dziesma ir kā fragments no manas dzīves, pieredzes un emocijām: no tumšākajiem brīžiem līdz tiem, kuros atrodas gaismas stars. Ceru, ka šis albums būs atbalsts un iedvesma ikvienam, kurš šobrīd meklē savu gaismu,” Aminata piebilst. Pašlaik notiek aktīva gatavošanās koncertam “Liela meitene”, kas norisināsies 1. novembrī koncertzālē "Palladium". Māksliniece un viņas komanda aktīvi strādā pie skatuves koncepta, horeogrāfijām un citiem pārsteigumiem, kas apmeklētājiem ļaušot piedzīvot Aminatas muzikālo pasauli vēl nedzirdētā ampluā.
Aminatas solokoncerts "Paisums. Bēgums".
Aminata nosvinējusi sava jaunā albuma iznākšanu koncertā "Paisums. Bēgums".