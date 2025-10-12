Denīzes Ričardsas un Čārlija Šīna 21 gadu vecā meita atklāj, kādus kosmētiskos uzlabojumus jau ir sev veikusi
Holivudas bijušā pāra Čārlija Šīna un Denīzes Ričardsas vecākajai meitai Semijai Šīnai ir 21 gads. Modele nesen pārsteigusi savus fanus, atklājot, kādām skaistumkopšanas manipulācijām ļāvusies pēdējo septiņu gadu laikā - no tīnes gadiem līdz agrīnajiem divdesmit.
Semija Šīna atklāti pastāstījusi par kosmētiskajām procedūrām, kas viņai ir veiktas. Daloties ar pirms un pēc pārvērtību fotogrāfijām “Instagram” stāstos, Denīzes Ričardas un Čārlija Šīna meita parādījusi izmaiņas, kādas veikusi gadu laikā.
„7 gadu starpība… paldies Dievam par matu pieaudzēšanu, lūpu filleriem, krūšu operāciju, deguna korekciju, zobu venīriem un “Kiss2” filtram aplikācijā “FaceApp”,” viņa rakstīja. Foto kolāžā skaidri redzamas gadu gaitā tapušās vizuālās izmaiņas – no blondiem matiem līdz rozā un uzlabotiem sejas vaibstiem.
Nesen Semija dalījās ar pārsteidzošu iemeslu, kāpēc viņa no Kalabasasas pārceļas atpakaļ uz Losandželosu. „Man šķiet, ka lielākā daļa cilvēku pārceļas uz Losandželosu, lai sekotu savam sapņiem par aktiera karjeru, bet es patiesībā pārcelšos uz Losandželosu, lai būtu tuvāk “Din Tai Fung”,” vienā no jaunākajiem “TikTok” video paziņoja modele.
„Jūs varbūt domājat, ka es jokoju, bet tā nav. Es atradu māju, un pirms iesniedzu savu pieteikumu, es iegāju “DoorDash” un pārliecinājos, ka “Din Tai Fung” veic piegādes uz šo adresi, jo es atsakos atkal dzīvot kaut kur, kur “Din Tai Fung” neapkalpo,” turpināja Semija.
Denīze Ričardsa un viņas ģimene laiku lokos
Denīze Ričardsa un viņas ģimene laiku lokos.
„Tātad jā, es pārcelšos uz Losandželosu, lai būtu tuvāk savai mīļākajai ēstuvei,” piebilda sociālo tīklu zvaigzne. „Es pat nedomāju, ka tas ir diži traki, ja godīgi.”
“Din Tai Fung” ir Taivānas restorānu ķēde.