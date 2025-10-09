Šarmantā radio balss Rita Paula jaunā raidījumā "Dāmu projekts" būs redzama televīzijā
No 14. oktobra otrdienu vakaros televīzijas kanāls "STV Pirmā"! skatītājām piedāvās jaunu sarunu raidījumu "Dāmu projekts". Tā vadītāja būs radio "Skonto" balss un žurnāliste Rita Paula – iedvesmojoša sieviete, kura ar siltumu, humoru un empātiju uz sarunām aicinās Latvijā pazīstamas dāmas un sieviešu labbūtības ekspertes.
Raidījumā Rita atklāti runās par sievietes dzīves brieduma gadiem, iedvesmojot dāmas, kā arī atbalstot un sniedzot praktiskas idejas kvalitatīvākai ikdienai. "Latvijā dzīvo vairāk nekā 400 000 sieviešu, kas ir gudras, pieredzējušas un gatavas runāt par dzīvi pēc 40. Šis ir laiks, kad Tu beidzot vari būt Tu pati! Tā kā līdz šim par sievietēm brieduma gados runāts tiek salīdzinoši maz, šarmantā Rita Paula kļūs par dāmu labāko draudzeni otrpus ekrānam, iedvesmojot ar dzirkstošām sarunām par tēmām, kas līdz šim publiskajā telpā bieži bijušas noklusētas vai aplūkotas virspusēji," teikts raidījuma anotācijā.
Katrā raidījumā gaidāma lielā intervija ar sabiedrībā populārām sievietēm 40+ gadu vecumā vai profesionāļiem, kas specializējas sieviešu veselības un labbūtības jautājumos. Sarunas papildinās reālu sieviešu pieredzes stāsti, ekspertu padomi, jaunu hobiju un prasmju izmēģinājumi, kā arī iedvesmojoši piemēri no dzīves. Tēmas aptvers plašu spektru – no fiziskās, garīgās veselības, attiecībām un psiholoģijai līdz skaistumam, stilam, hobijiem, pašvērtībai un dzīves kvalitātei.
Sarunu raidījuma vadītāja Rita Paula atzīst, ka šis projekts viņai ir īpaši tuvs: “Manuprāt, sievietēm ir svarīgi zināt, ka viņas nav vienas ar saviem jautājumiem, šaubām vai pārdzīvojumiem. “Dāmu projekts” būs kā droša un iedvesmojoša vieta, kur runāt par to, kas mūs visvairāk skar – atklāti, ar smaidu un ar atbalstu. Es vēlos, lai katra skatītāja pēc raidījuma justos stiprāka un drošāka pati par sevi.”
“Dāmu projekts” aktualizēs tādas tēmas kā menopauze un sievietes ķermeņa pārmaiņas, pusmūža krīze un attiecības ar sevi, partnerattiecības un intimitāte brieduma gados, dzīve pēc šķiršanās vai jaunu attiecību sākums, bērnu “izlidošana” no ligzdas un rūpes par vecākiem. Īpaša uzmanība tiks pievērsta arī pašvērtības stiprināšanai, sievietes lomai sabiedrībā un drosmei sākt no jauna neatkarīgi no vecuma. Raidījuma mērķis ir stiprināt sieviešu kopienu un veidot platformu, kur skatītājas varēs ne tikai klausīties un iedvesmoties, bet arī pašas dalīties savos stāstos un piedalīties raidījuma piedāvātajos izaicinājumos.
Jau pirmajās epizodēs gaida satikšanās ar aktrisi Santu Didžus, kura atklās, ka sieviete pēc 50 beidzot var būt pilnībā brīva. Psihoterapeite Aina Poiša mudinās briedumā saskatīt draugu, nevis biedu, kas paver iespēju satikt autentiskāku sevi, sistēmiskā terapeite Sanita Aišpure iezīmēs Latvijas sievietes unikālo spēka kodu. Tāpat raidījumā varēs iepazīties ar Latvijas kulināro mantojumu, dažādiem dāmu hobijiem, tiks runāts par acu plakstiņu noslīdēšanas korekcijas iespējām, stila un frizūru konsultācijām.