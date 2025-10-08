Novembrī Rīgā pirmo reizi uzstāsies noslēpumainais mūziķis Carpetman
Noslēpumainais Carpetman - mūziķis, kura seju slēpj krāšņi paklāja raksti, - devies savā pirmajā Eiropas koncertturnejā.
Viņa skanējums pārkāpj ierastās žanru robežas, un viņa koncerti ir kā svaiga gaisa malks dzīvajā mūzikā. Rīgā mūziķis ar pusotru miljonu klausītāju mēnesī "Spotify" un vairāk nekā 100 miljoniem straumējumu dažādās platformā sniegs koncertu 29. novembrī klubā “First”.
Pēc veiksmīgas debijas turnejas ASV - kopā ar “Hippie Sabotage" - Carpetman šoruden viesosies Eiropā, novembrī sniedzot koncertus vairākās pilsētās ar savu unikālo blūza, elektroniskās mūzikas un neparedzamas enerģijas apvienojumu. Latvijas fani šo īpašo notikumu piedzīvos 29. novembrī, kad Carpetman uzstāsies Rīgas klubā “First”. Pazīstams ar savu elektrizējošo skatuves enerģiju, hipnotiskajiem ritmiem un noslēpumaino tēlu, Carpetman sola neaizmirstamu vakaru, kur koncerts pārtaps elpu aizraujošā pieredzē.
Carpetman ir intrigējošs producents un izpildītājs, kurš pastāvīgi lauž ierastās mūzikas robežas. Viņš vienmēr uzstājas košā paklāja maskā, bet viņa mūzika plūst starp blūza un house žanriem, radot vienreizēju atmosfēru. Ar tādām dziesmām kā "Feels So Cold", "You Will Never Know It", "Make It Lower", "Struggling By Myself" un "Shades of Gray" Carpetman demonstrē spēcīgu muzikālo izjūtu — dinamisku, neparedzamu, bet vienmēr vienotu un noslīpētu.