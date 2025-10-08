Meganai Mārklai jauna labākā draudzene? Faniem radušās spēcīgas aizdomas
Izskatās, ka Meganai Mārklai klusi un nemanāmi veidojas jauna draudzība ar kādu no Kardašjanu ģimenes...
Saseksas hercogienes iekšējais loks ir diezgan slavens, tajā ir tādas personības kā Opra, Krsija Teigena un Mindija Kalinga.
Tomēr, kopš viņas attiecību sabrukuma ar bijušo labāko draudzeni Džesiku Mularoni, Megana šķiet, ir iepazīstinājusi ar jaunu draudzeni, un tā nav neviena cita kā Hloja Kardašjana.
Daloties ar attēlu "Instagram", Hloja apstiprināja, ka viņa ir daļa no Meganas Holivudas iekšējā loka, parādot faniem dāvanu, ko saņēmusi no dzīvesstila ietekmētājas.
Tomēr viņu draudzība sniedzas daudz tālāk par medus burciņu - kā augsta profila sievietes, kas veidojušas savas karjeras publiski, viņu līdzības ir daudz dziļākas, vēsta "Daily Mail".
Hloja un Megana var šķist nākušas no pilnīgi atšķirīgām pasaulēm - viena no Holivudas realitātes šovu dinastijas, otra - no aktrises kļuvusi par hercogieni, taču zem spožā virsmas slēpjas negaidīta draudzība.
Abas dzimušas un augušas Losandželosā, Hloja ir izveidojusi savu impēriju, balstoties uz šovu "Keeping Up with the Kardashians", pārvēršot sevi no atbalstošās māsas par globālu zīmolu, kamēr Megana ir kļuvusi slavena, apprecoties ar karaliskās ģimenes pārstāvi.
Viņu popularitāti veidojušas tās pašas vēlmes: alkas pēc panākumiem un nemitīgā slavas meklēšana.
Meganas dāvanu grozs bija vairāk nekā tikai simbols - tas bija ieskats viņas dzīvesstila projektā "As Ever". Savukārt Hloja ir kļuvusi par pieredzējušu uzņēmēju ar "Good American" un virkni veselībai veltītu projektu, tostarp proteīna popkorna līniju. Abas sievietes zina, kā pelnīt ar saviem vārdiem.
Mātes loma ir vēl viena saikne starp viņām. Hloja audzina divus bērnus - septiņus gadus veco Trū un trīs gadus veco Teitumu, tāpat kā Megana ar sešus gadus veco princi Ārčiju un četrus gadus veco princesi Lilibetu.
Un tad ir podkāsti. Megana, jau iepazinusies ar šo mediju caur "Archetypes", atgriezusies ar jaunu projektu "Confessions of a Female Founder", kurā intervē sievietes, kas izveidojušas savus uzņēmumus un zīmolus.
Hloja ir uzsākusi "Khloé in Wonder Land", intīmu sēriju, kurā viņa runā ar cilvēkiem, kas viņu visvairāk iedvesmo. Tematika var nedaudz atšķirties, bet mērķis ir tas pats - izpētīt izturību, ambīcijas un pārvērtību spēku.
Abas ir atklājušas savas dzīves galvenajos realitātes šovos. Hloja uzauga kameru priekšā šovā "Keeping Up With the Kardashians", kas pacēla viņas slaveno ģimeni globālā slavas virsotnē. Megana, savukārt, realitātes TV pasaulē iekļuva daudz vēlāk ar savu "Netflix" dokumentālo sēriju "Harry & Meghan".