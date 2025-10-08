Mūziķis ZeBrene nāk klajā ar singlu “Piu Piu”
Trešdien, 8. oktobrī, ar jaunu dziesmu “Piu Piu” klajā nāk tautā labi zināmais mūziķis ZeBrene. Singls ir teju kā pārdomas par cilvēku sarunām, par komunikāciju, kurā nereti ar savām frāzēm šaujam viens uz otru — un par spēju apstāties, pirms izdvest nākamo vārdu.
Parasti dziesmu autori singla iznākšanu salīdzina ar bērna laišanu pasaulē, taču ZeBrene domā citādi. “Dziesminieks nav dzīvdzemdētājs — drīzāk viņš ir kā putns, kas izperē savu olu,” viņš saka par savu jauno singlu “Piu Piu”, kas pie klausītājiem nonāk pēc piecu gadu “perēšanas”.
Dziesmas aizmetnis radies pirms vairākiem gadiem piedzīvotajā karantīnas klusumā, kad pasaule bija apstājusies. “Vispirms rodas dziesmas ola — mazs, trausls aizmetnis. Tad sākas perēšanas process, kas bieži vien ir daudz ilgāks un sarežģītāks par pašas olas rašanos. Šīs dziesmas gadījumā tas ilga četrus gadus. Tas ir interesants process — tev šī ola patīk, tu to sargā, tu perē, bet nekad īsti nezini, kas no tās izšķilsies. Tajā ir gaidas, emocijas un arī pārsteigums. Tagad man ir prieks redzēt, ka ola ir izšķīlusies — un putniņš beidzot var lidot,” stāsta ZeBrene.
Dziesmas tēma ir cilvēku savstarpējā komunikācija un vārdu spēks. “Mēs esam iemācījušies tēmēt ar tiem precīzi un sāpīgi, bieži ar nodomu ievainot. Un tad reizēm tu jūties tā, it kā tev uz pieres būtu mazs sarkans punkts — kāds tevi ir paņēmis uz grauda. Par šo sajūtu un par vārdu spēku ir šī dziesma,” saka ZeBrene.
Šajā reizē dziesma ir kā duets starp diviem cilvēkiem — starp tiem, kuri sarunājas, tēmējot viens uz otru. “Piu Piu” aicina apstāties brīdī, kad gribas atbildēt ar asumu. “Jāsāk katram pašam ar sevi – mazliet jānogaida, kamēr vētra norimst, nevajag uzreiz šaut ārā visu, kas uz mēles,” piebilst dziesmas autors.