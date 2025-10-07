Iereibis vīrietis ielaužas svešā mājā, kur viņu sagaida ... MMA lietpratējs
Ielauzties svešā mājā nekad nav laba doma, bet vēl sliktāk ir tad, ja mājas saimnieks izrādās jauktās cīņas mākslas (MMA) lietpratējs. Par to uz savas ādas pārliecinājās kāds iereibis ASV Floridas štata iedzīvotājs.
31 gadus vecais Ostins Karasani tika arestēts par ielaušanos svešā mājā Viltonmenorsas pilsētā, taču arests bija niecīgākā no viņa likstām — pirms tam viņu bija “apstrādājis” jaunietis, kurš tobrīd pieskatīja māsas dēlu, kamēr viņa ar savu vīru bija aizbraukusi uz Maiami.
Intervijā “CBS Miami” Henijs Rohass pastāstīja, ka viņu pamodināja puikas kliedzieni. “Man nepatīk ieroči; es nemeklēju ne nazi, neko — tikai Dievs un manas rokas, tas arī viss,” sacīja Rohass, parādot, kā tika galā ar nelūgto viesi.
Rohass trenējas jau aptuveni trīs gadus, bet vēl nav aizvadījis profesionālo cīņu. Kauties viņam jau ir nācies, “Šī nebija pirmā reize; es nejūtu sāpes,” viņš teica, uzsverot, ka analoģiskā situācijā rīkotos tāpat. “Ģimene ir jāaizstāv!” viņš teica. “Pasaulē ir daudz trako, kas netic Dievam un tikai meklē iespēju nodarīt ļaunu.”
Pats vaininieks skaidroja, ka pēc dzeršanas klubā bija mēģinājis ienākt sava drauga mājā, kurš dzīvo šajā rajonā, taču sajauca durvis.