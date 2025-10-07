Nedēļas jaunumi "Tet TV+" - labās meitenes slepenā iekāre, tikšanās ar senu draudzeni un amerikāņu realitātes šovs
"Tet TV+" izklaides platformā, kas pieejama arī "Tet TV", šonedēļ skatieties erotisko drāmu "Mazulīte", filmu "Bridžita Džounsa: Kā traka pēc viņa" un realitātes šovu "Deal or No Deal Island".
Labās meitenes slepenā iekāre
Labās meitenes stāsts no sievietes skatpunkta aizraujošos tuvplānos un kaislīgas mūzikas pavadījumā – loma filmā "Mazulīte" ir viena no Nikolas Kidmenas erotiskākajām lomām pēc tēlojuma kulta filmā "Acis plaši aizvērtas".
Slepena, iekāres pilna un absolūti nepieņemama dēka ir tieši tas, kas vajadzīgs ledainajai menedžerei, sievai un mātei Romijai. Galvenās varones vīrs Džeikobs ir mīlošs un mīlēts, bet ne aizraujošs. Viņš un praktikants Semjuels, kas satricinājis viņu ikdienu, visbeidzot stājas pretim viens otram.
Par Romijas lomu Kidmena tika pie labākās aktrises balvas Venēcijas filmu festivālā, tāpat bija nominantos "Zelta globusa" ceremonijā. Kā atklāj filmas režisore Hālina Reina, scenārijs rakstīts jau ar domu, ka galvenajā lomā būs Nikola Kidmena. Jo viņa izlasījusi pašu pirmo uzmetumu un teikusi, ka ir gatava uzņemties to. “Kad nākamajā rītā pamodos, biju panikā. Mūsu rīcībā bija pasaulē labākā aktrise!” atminas Reina. Savukārt Nikola Kidmena saka – centusies būt tik atklāta, cik vien spējusi. “Un tad jau mēs skatījāmies, kurp tas mūs aizved,” norāda aktrise, piebilstot: “Filmās, kurās esmu piedalījusies, daudzas tēmas bijušas aplūkojamas caur seksualitātes prizmu. Es neesmu no tā kautrējusies, neesmu izlikusies, ka tādas tēmas neeksistē.” Unikāla gan bijusi iespēja šādu stāstu izstāstīt no sievietes skatpunkta, turklāt ar sievieti kameras otrā pusē. “Man bija tā iespēja būt neticami godīgai – es atklājos kā tādai māsai vai draudzenei, ar kuru sēžu gultā blakus un apspriežu visintīmākās lietas,” bilst Kidmena. “Un jutos pilnīgā drošībā, Hālinai ir ļoti attīstīts mātes instinkts, viņa par mums visiem ļoti rūpējās. Īpaši par mani.” Atklātība bijusi tika liela, ka dažbrīd pēc filmēšanās aktrise pat domājusi: “Ko es tikko izdarīju? Kur aizgāju? Cik dziļi aizgāju?” Ko tad viņa pati ieguvusi no šīs filmas? “Tas ir pārāk personiski,” atbild Kidmena, sakot, ka viņai vēl nepieciešams pēc tādas atklātības mazliet “paslēpties aiz bruņām”. Un viņa zina, ka pēc filmas palaišanas tautās viedokļi būs daudzi un dažādi. “Bet es nekad nekautrēšos no šīs lomas un nenovērsīšos no tās, līdz pat savai pēdējai stundiņai ne,” saka Kidmena, kuru filmā "Mazulīte" skatieties Tet televīzijas sadaļā "Filmas un seriāli".
Tikšanās ar senu draudzeni
Bridžita Džounsa atgriežas! Un viņa atkal ir viena, audzina deviņus gadus veco Billiju un četrgadīgo Meibelu.
Iestrēgusi emocionālā nestabilitātē, viņa audzina bērnus ar uzticīgā drauga un bijušā mīļākā Daniela Klīvera palīdzību. Taču tad viņas dzīvē negaidīti uzrodas vēl kāds vīrietis! Filma "Bridžita Džounsa: Kā traka pēc viņa" ir pieteikta kā ceturtā un noslēdzošā franšīzes daļa, taču galvenās lomas atveidotāja aktrise Renē Zelvēgere cer, ka tā nebūs pēdējā. “Turu īkšķi, ka tas nav Bridžitas Džounsas stāsta gals,” teic Holivudas zvaigzne. Pirmo reizi šajā lomā Renē iejutās 2001. gadā, kad iznāca franšīzes pirmā filma "Bridžitas Džounsas dienasgrāmata". Kopš tā laika sabiedrība neprātīgi iemīlējusi šo neveiklo varoni un ar lielu nepacietību gaidījusi katru nākamo filmu. Zelvēgere Bridžitas lomā iejūtas jau vairāk nekā 20 gadu un savu personāžu raksturo kā “senu draudzeni”.
Cīņa par lielu naudu
"Deal or No Deal Island" ir amerikāņu realitātes šovs.
Tas būs jauns pavērsiens klasiskajā spēlē, kurā dalībnieki dodas uz baņķiera privāto salu, lai piedalītos izaicinošos uzdevumos, meklējot koferīšus, kuru vērtība pārsniedz 100 miljonus dolāru, un pēc tam mēģina pārspēt baņķieri spēlē "Deal or No Deal".