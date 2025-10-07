Kanclers Frīdrihs Mercs: ja Izraēla tiks izslēgta, Vācija nepiedalīsies "Eirovīzijā”
Francijas kanclers Frīdrihs Mercs norādījis, ka viņš vēlētos, lai Vācija izstātos no “Eirovīzijas” dziesmu konkursa, ja Izraēla tiktu izslēgta no sacensībām Eiropas Raidorganizāciju apvienības (EBU) balsojumā, kas paredzēts novembrī.
“Ja Izraēla tiks izslēgta, es atbalstīšu nepiedalīšanos,” viņš svētdien teica vācu TV raidījuma vadītājai Kārenai Miosgai, vēsta vietējie mediji. Mercs nosauca diskusiju par iespējamu Izraēlas aizliegšanu par “skandalozu” un uzsvēra: “Izraēla pieder “Eirovīzijai”.”
Novembra tiešsaistes balsojumā, kas notiks pirms decembra termiņa valstu dalības apstiprināšanai, dalībvalstis lems, vai izslēgt Izraēlu no 2026. gada konkursa saistībā ar tās karu pret “Hamas” Gazā.
Kaut arī Francija, Austrija un Austrālija arī iestājušās pret Izraēlas izslēgšanu, Vācija — viena no piecām lielākajām “Eirovīzijas” finansētājvalstīm, kas automātiski kvalificējas finālam — ir pirmā, kas draud atteikties no dalības, ja tas notiks. Tikmēr Spānija — vēl viena no “lielā piecnieka” valstīm — kā arī Īrija, Slovēnija, Nīderlande un Islande draud izstāties, ja Izraēla tomēr piedalīsies.
Mercs raidījumā uzsvēra, ka Vācijas “solidaritāte ar Izraēlu nekad nav bijusi apšaubāma”. “Manas personīgās jūtas pret Izraēlu ir pilnīgi pozitīvas. Tā ir brīnišķīga valsts. Tomēr, manuprāt, daļa militāro darbību Gazas karā bija pārāk tālu aizgājušas,” viņš sacīja.
Aicinājumi izslēgt Izraēlu no “Eirovīzijas” ir daļa no tās pieaugošās starptautiskās izolācijas, ko pavada spēcīga globāla kritika par divus gadus ilgo karu ar “Hamas” Gazā.
Karš sākās 2023. gada 7. oktobrī, kad “Hamas” uzsāka plašu, bezprecedenta uzbrukumu Izraēlai, nogalinot aptuveni 1200 cilvēku — galvenokārt civiliedzīvotājus — un sagrābjot 251 ķīlnieku.
Karam ieilgstot un humanitārajai situācijai Gazā pasliktinoties, Izraēlai tiek izdarīts arvien lielāks spiediens izbeigt karadarbību — gan diplomātiski, gan kultūras un sporta jomā, kur pieaug aicinājumi liegt Izraēlai piedalīties starptautiskās sacensībās un boikotēt tās pārstāvjus.
Lai gan iespējamais miera līgums starp Izraēlu un “Hamas” varētu tikt panākts tuvākajā laikā, nav zināms, vai EBU balsojums notiks, ja līdz tam karam būs pielikts punkts.