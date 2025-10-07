Pavasarī Rīgā muzicēs valdzinošā amerikāņu dziesminiece Torija Eimosa
Jau pavasarī leģendārā amerikāņu dziesminiece, pianiste un viena no spilgtākajām alternatīvās mūzikas personībām Torija Eimosa ar jauna albuma "In Times of Dragons" koncertprogrammu dosies plašā Eiropas turnejā. 2026. gada 28. maijā viņa uzstāsies "Xiaomi Arēnas" amfiteātrī Rīgā.
Kopš debijas albuma “Little Earthquakes” (1992) Torija Eimosa radījusi 18 studijas albumus, kas iemantojuši gan klausītāju, gan kritiķu atzinību. Viņas jaunākais darbs “In Times of Dragons” turpina tradīciju ar drosmīgu un simboliem bagātu stāstniecību, piedāvājot pretošanās un atmodas ceļojumu. Kā atklāj pati mūziķe: “Šis albums ir metaforisks stāsts par demokrātijas cīņu pār tirāniju, atspoguļojot pašreizējo situāciju, kurā demokrātiju tīši grauj “ķirzaku dēmoni ticoši diktatoriem”, kas uzurpē Ameriku.”
Valdzinošā rudmate ar spēcīgu mecosoprāna balsi un neatkārtojamu klavierspēles stilu jau vairāk nekā 35 gadus apbur pasauli ar emocionāli intensīvām dziesmām. Mūsu pusē lielākoties līdz šim vien videoierakstos sanācis vērot, cik valdzinoši viņa dzied un vienlaikus spēlē lielo flīģeli, itin labi apzinoties, ka pianistēm, kam klasiskā mūzika asinīs, bet sirdī rokenrols, kājas nav domātas rātnai paslēpšanai kaut kur apakšā zem klavierēm pie pedāļiem, jo mūzika dzīvo visā ķermenī, ugunssarkanajai būtībai saplūstot ar klavierēm vai klavesīnu, un kļūstot ar to par vienotu veselumu.
62 gadus vecā mūziķe, kas savas karjeras laikā saņēmusi astoņas “Grammy” nominācijas un pārdevusi vairāk nekā 12 miljonus albumu visā pasaulē, jau kopš deviņdesmitajiem gadiem pazīstama kā spilgta autore un dziedātāja, kura vienmēr pati pavada sevi pie klavierēm. Viņa spējusi apburt visu pasauli ar neskaitāmām skaistām dziesmām, kurās emocionāli sakāpinātos toņos stāsta par svarīgām tēmām: savas vietas un lomas apzināšanos šajā pasaulē, attiecībām ar reliģiju un politiku, feminismu un seksualitāti.
Arī Latvijas klausītāji viņas uzstāšanos gaidījuši jau gadu desmitiem – kopš 90. gados atklāja viņas albumus “Little Earthquakes”, “Under the Pink”, “Boys for Pele” un citus, kas kļuva par daudzu fanu skaņu celiņu jaunības gadiem. Rīgas koncerts būs iespēja beidzot klātienē pieredzēt mākslinieces uzstāšanos, kuras mūzika līdz šim bijusi līdzās tikai ierakstos.