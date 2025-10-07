Garīdznieka Pētera Sproģa kuplajā ģimenē pieaugums - vēl viena meita
Garīdznieka Pētera Sproģa un viņa laulātās draudzenes Martas Marijas Sproģes ģimene kļuvusi kuplāka - to papildina meita Grēta Pērle.
Sproģi ir vecāki Pēterim Vīlipam, Sārai Marijai, Viktorijai, Gabrielai Gaismai un Skārletai Annei. Kā zināms, pirms 12 gadiem pēkšņi mūžībā aizgāja pāra meitiņa Belliņa, īstajā vārdā Izabella Hildegarde. “Mūsu mīlestība turpina augt,” ar šādiem vārdiem par gaidāmo ģimenes pieaugumu vēstīja kādreizējā baptistu bīskapa sieva Marta Marija. Savukārt nesen viņa pateicās vīram par lielāko dāvanu – būt par mammu. Sproģe soctīklos atklāja, ka tieši pirms 20 gadiem Tēva dienā viņa Pēterim pasniegusi kastīti ar bērniņa lellīti tajā, tā informēdama mīļoto, ka ir abu pirmās kopīgās atvases gaidībās.
Nu Pēteris soctīklā "Facebook" izziņojis, ka pasaulē sagaidīts ģimenes pieaugums. "Esi sveicināta šajā pasaulē - Grēta Pērle Sproģe! Esmu Dievam un savai apbrīnojamai sievai Martai Marijai pateicīgs par mūsu jaundzimušo un brīnišķīgo meitiņu, kura harmoniski piedzima vakar, 3. oktobrī. Nekas šajā pasaulē nav skaistāks!"