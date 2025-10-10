Piedalies no mājām! Radio SWH TV piedāvā jaunu TV izklaides formātu - interaktīvu erudīcijas spēli “Gudrāks par kaimiņu”
Vai esi gudrāks par savu kaimiņu? Tagad to vari pierādīt visai Latvijai! Radio SWH TV un kompānija “Akvedukts” jau no septembra piedāvā Latvijā vēl nebijušu televīzijas raidījuma formātu – interaktīvu erudīcijas spēli “Gudrāks par kaimiņu”, kurā ir iespēja piedalīties skatītājiem no visas Latvijas, izmantojot savu viedtālruni.
Erudīcijas spēlē “Gudrāks par kaimiņu” jau no septembra sākuma ir kļuvusi par skatītāju iecienītu ceturtdienu vakaru tradīciju. Spēlē iespējams piedalīties katru ceturtdienu, ieslēdzot Radio SWH TV pulksten 20:00 un sekojot vadītāja norādēm. Katras spēles laikā skatītāji ne tikai pārbauda savas zināšanas un sacenšas ar citiem, bet arī cīnās par vērtīgu balvu. Katru nedēļu iespējams laimēt raidījuma atbalstītāja “Akvedukts” 100 eiro dāvanu karti.
Raidījumu vadītāji - Sanda Dejus vai Nauris Brikmanis - ik reizi pārbauda gan skatītāju, gan studijas viesu zināšanas. Katru reizi spēlei pievienojas arī īpašs viesis – pazīstama personība, kas kopā ar skatītājiem domā līdzi, diskutē un mēģina atrast pareizās atbildes. Jau līdz šim kopā ar skatītājiem un raidījuma vadītāju Nauri Brikmani ir spēlējis sporta žurnālists Edgars Barbaks, aktrise Marija Linarte un improvizators, pasākumu vadītājs Mārtiņš Kozlovskis jeb Kozmens.
Kā notiek spēle?
Formāts ir vienkāršs un aizraujošs - skatītāji piedalās tiešraidē, izmantojot viedtālruni, un atbild uz erudīcijas jautājumiem par visdažādākajām tēmām: sportu, mūziku, kultūru, personībām, vēsturi, ikdienas aktualitātēm un daudz ko citu.
“Gudrāks par kaimiņu” jau ir kļuvusi par gaidītu ceturtdienu vakara izklaidi, kas vieno ģimenes un draugus pie ekrāniem, raisot azartu, emocijas un sacensību garu.
Nepalaid garām! Pieslēdzies Radio SWH TV ceturtdienās plkst. 20:00, piedalies spēlē un noskaidro – vai tiešām esi gudrāks par savu kaimiņu!
Paldies spēles atbalstītājam “Akvedukts”. “Akvedukts” – ērti un profesionāli.