Rīgā koncertēs akadēmiskās mūzikas robežu jaucēji no Šveices "Orchestre Tout Puissant Marcel Duchamp"
Ceturtdien, 23. oktobrī, "Vagonu hallē" Rīgā – žanra un sastāva ziņā, salīdzinoši retāk piedzīvojams notikums – uzstāsies divpadsmit mūziķu grupa “Orchestre Tout Puissant Marcel Duchamp” no Šveices, kuri ļoti veiksmīgi kombinē, jauc mūzikas žanru un stilu robežas.
“Orchestre Tout Puissant Marcel Duchamp” ir Šveices eksperimentālā grupa, kas rada eklektisku, žanru ziņā mainīgu mūziku, ko bieži raksturo kā priecīgu un izdomas bagātu džeza, folka, popa, Āfrikas ritmu, krautroka un mazliet akadēdmiska pankroka sajaukumu, kam raksturīgi spilgti pūšaminstrumenti, stīgas, perkusijas un marimbas, kas viss tiek pasniegts ar akadēmisku eleganci un starptautisku pieskaņu.
Mūzikas apskatnieku atsauksmēs tiek izcelta viņu rotaļīgā, lipīgā enerģija, sarežģītie aranžējumi, asā muzikālā un liriskā asprātība, kā arī spēja radīt aizraujošu, bagātīgu klausīšanās pieredzi, ko vislabāk var novērtēt koncertā, vērojot orķestri saspēlē.
Orķestra jaunākais, pēc skaita sestais pilnais albums “Ventre Unique” ir dinamiska izpēte, kas nemanāmi apvieno grupas dalībnieku muzikālās intereses, sniedzot emocionāli uzlādētu, bet vienlaikus dzīvespriecīgu klausīšanās pieredzi. Ženēvā dzīvojošā Vensāna Bertolē (Vincent Bertholet) vadītā orķestra nepārtraukti mainīgais sastāvs un īpatnējā skanējuma mūzika godina gan Āfrikas mūzikas tradīcijas, gan dadaistu Marselu Dišānu, vienlaikus paplašinot laikmetīgās mūzikas robežas.
Orķestra sastāvā starptautisks 12 mūziķu sastāvs, kuri virtuozi pārvalda savus instrumentus – to skaitā: taure, marimba, bungas, ģitāras, trombons, alts, čells, kontrobass un protams, balsis.
Vērīgākie klausītāji būs patīkami pārsteigti, jo “Ventre Unique” albumā iekļauta dziesma, kas integrē lirikas latviešu valodā. Orķestra sastāvā muzicē arī Rīgā dzimusī Māra Krastiņa, komponiste, māksliniece, kura Šveicē studēja un muzicēja post panka grupā “Massciot”.
Koncerta sākums plkst. 20.00, ieeja no plkst. 19.00.