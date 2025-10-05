Rīgas kino festivālā tiks demonstrēta Kristas Burānes jaunākā filma “Visi putni skaisti dzied”
Rīgas Starptautiskajā kino festivālā 22.oktobrī kinoteātrī "Splendid Palace" pirmizrādi piedzīvos režisores Kristas Burānes dokumentāri muzikālā filma "Visi putni skaisti dzied", informēja filmas veidotāju pārstāve Zane Dzene.
Filmas dramaturģiskais pamats saistīts ar Burānes pirms dažiem gadiem iestudēto izrādi "Visi putni skaisti dzied", kas ieguva "Spēlmaņu nakts nominācijas" un godalgota ar "Kormūzikas balvu". Izrādē, ko varēja noskatīties Rēzeknē, Liepājā, Daugavpilī, Viļakā un Rīgā, piecu putnu lomās iejutās aktieri Elīza Dombrovska, Anna Klišāne, Armands Siliņš-Bergmanis, Rūta Dišlere un Artūrs Čukurs.
Dokumentāri muzikālā filma "Visi putni skaisti dzied" ir iekļauta Rīgas Starptautiskā kino festivāla Pilnmetrāžas filmu konkursa programmā.
Filmu veidojusi režisore un scenārija autore Burāne, galvenais operators ir Mārtiņš Jansons, komponists - Jēkabs Nīmanis, montāžas režisores - Burāne un Paula Ločmele. Filma tapusi studijā "VFS Films" un to producējušas Ilze Celmiņa un Paula Jansone.