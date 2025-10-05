Meganas Mārklas tēvs žurnālistei uzdod sirdi plosošu jautājumu: “Vai viņa atnāktu uz manām bērēm?”
Saseksas hercogiene Megana Mārkla jau vairāk nekā piecus gadus nav runājusi ar savu tēvu Tomasu Mārklu, un šķiet, ka abu attiecības kļuvušas neatgriezeniski vēsas. Tomēr nesenā sarunā Filipīnās, zemestrīces laikā, viņš izteicis jautājumu, kas atklāj dziļu sāpi par meitas attālināšanos.
81 gadu vecais Tomass Mārkls, kurš kopš 2018. gada ir atsvešinājies no Meganas, sirsnīgā sarunā ar britu žurnālisti Kerolainu Grehemu pēkšņi kļuva pārdomīgs. Viņš vaicājis: “Ja mēs šodien te nomirtu, tavuprāt, vai Megana atnāktu uz manām bērēm?”
Šo jautājumu Mārkls uzdevis brīdī, kad Cebu pilsētu satricināja 6,9 magnitūdu zemestrīce. Žurnāliste, kas tajā laikā atradās viņa dzīvoklī 19. stāvā, raksturoja notikušo kā biedējošu, bet sarunu — pārsteidzoši atklātu un cilvēcīgu.
Mēģinot mazināt spriedzi, Tomass piebildis ar vieglu smaidu: “Vai man būs labākas bēres tāpēc, ka mans znots ir piektais rindā uz troni?”
Tomass Mārkls nebija klāt Meganas un prinča Harija kāzās, jo neilgi pirms tām pārcieta divus sirdslēkmes. Vēlāk, 2022. gadā, viņš pārcieta arī insultu un nespēja piedalīties karalienes Elizabetes II Platīna jubilejā.
Kā vēsta britu prese, Mārkls dzīvo salīdzinoši noslēgtu dzīvi Filipīnās, taču joprojām cer, ka kādreiz ar meitu atkal varēs sarunāties — kaut vai tikai par vienu vārdu.