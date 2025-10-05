Skandināvu krimiķis Skotijā. Seriāla "Dept. Q" recenzija
Ar "Emmy" balvas nomināciju un pārsteidzoši augstajiem skatītāju vērtējumiem tumšais detektīvseriāls "Dept. Q" ir īsteni piemērota skatāmviela rudens vakariem, kas kļūst arvien garāki.
Ja runā par nomināciju «Emmy» balvai, tad diezin vai tas būtu iemesls, lai iekļautu seriālu savā obligātajā rudens sarakstā. «Departaments Q» kandidē balvai kategorijā par seriāla labāko muzikālo motīvu. Visticamāk, tas nav kritērijs, lai izvēlētos vienu vai citu seriālu baudīšanai. Mazliet svarīgāk un vienlaikus pārsteidzošāka ir augstā skatītāju atzinība. Vietnē imdb.com «Departaments Q» novērtēts ar 8,2/10 ballēm, balstoties uz 86 000 skatītāju vērtējumiem. Pārsteidzoši tas šķiet tāpēc, ka tumšais britu detektīvs nav tik viegli patērējams TV saturs. Tas ir visnotaļ intraverts darbs, kas netiecas izklaidēt vai pat aizraut.
«Departamentam Q» ir gana cienījama hronometrāža. Katra no deviņām sērijām ir nepilnu stundu gara. Tātad kopā vairāk nekā astoņu stundu piedzīvojums kopā ar īgnajiem un lecīgajiem britu salu detektīviem noskaņā tumšajā Edinburgā. Turklāt stāsts atklājas nesteidzīgi, bieži vairāk iedziļinoties varoņu raksturos. Seriāla autori mūs cenšas ievest dziļi stāsta un vides faktūrās, nevis traucas uz priekšu ar sižeta ātrvilcienu. Varbūt tiešām «Netflix» stratēģi pieņēmuši pareizo lēmumu, seriālu klajā laižot pašā vasaras sākumā. Iespējams, tieši tad skatītāji ir ne tikai pielaidīgāki, bet pat vēlas doties lēnos, tumšos stāstos. Svarīgi gan piebilst, ka seriāla pamatā ir atzinību guvis dāņu detektīvromāns, kas pērn tika ekranizēts arī romāna izcelsmes zemē. Skandināvu detektīvu literārie materiāli spēj organiski ceļot ne tikai uz Holivudas ekrāniem. «Departamenta Q» gadījumā šķiet, ka literārais pirmavots tikpat labi varētu jau oriģinālā būt rakstīts par Skotiju. Tik organiski stāsts tur iederas.
«Departaments Q», kā jau sola pats nosaukums, vēsta par jaundibinātu nodaļu Skotijas policijā. Lai spodrinātu institūcijas prestižu tautas acīs, tiek izveidots departaments, kurā no jauna atsāk izmeklēt vecas un slēgtas lietas. Šajā nodaļā gan sākotnēji tiek noteikts viens vienīgs detektīvs. Tas ir skarbais Karls, kurš atgriezies no atlabšanas pēc smaga incidenta. Tajā viņa kolēģis un vienīgais draugs Džeimss tika sašauts un paralizēts, bet vēl kāds policists - nogalināts. Karls tika cauri visvieglāk - ar cauršautu kaklu un pamatīgu posttraumatisko sindromu, kas liks par sevi mainīt tālākā stāsta gaitā.
Nav tā, ka pēc Karla kolēģi būtu noilgojušies. Drīzāk viņš jaunajā, viena cilvēka nodaļas vadītāja amatā ir iecelts, jo neviens viņu nespēj izturēt. Karls ir lecīgs, nīgrs un rupjš izmeklētājs bez kompromisiem. Viss skarbo detektīvu stereotipu kokteilis vienā cilvēka un vēl drusku vairāk. Viņa jaunās nodaļas telpas atrodas pagrabā, tālu no pārējiem, kur pirms darba sākšanas nākas vēl uzkopt. Savukārt, par viņa palīgu tiek nozīmēts šī seriāla noslēpumainākais varonis. Tas ir meistarīgs izmeklētājs no Sīrijas, vārdā Akrams. Viņš Skotijā ir nonācis bēgļa gaitās un tik ļoti vēlas atgriezties izmeklētāja darbā, ka ir gatavs pat strādāt ar Karlu. Par viņu pirmo lietu kļūst augsta līmeņa prokurores noslēpumaina pazušana, kura palikusi neatrisināta. Lieta no jauna piesaista sabiedrības uzmanību un Karla izmeklēšanai sāk gulties uz pleciem arī priekšniecības un mediju spiediens.
Mazliet raitāk, lūdzu!
«Departaments Q» sapludina skandināvu detektīvu tumšo tradīciju ar britu izmeklētāju skarbumu. Skandināvu detektīvi gan grāmatu formātā, gan to ekranizācijas jau labu laiku ir kļuvušas teju par atsevišķu žanru. Diemžēl jāatzīst, ka «Departamenta Q» autori gluži netur līdz skandināvu kvalitātes latiņai.
Pirmkārt, jau pieminētā nesteidzība līdz galam neattaisnojas ekrānā. Nebūt neuzskatu, ka seriāliem vienmēr vajadzētu būt ar galvu reibinošu dinamiku. Tieši pretēji. Manuprāt, autori pārāk reti izmanto iespēju TV seriālu valodā darboties ar kino sastopamo rūpīgo nesteidzību, kas dod iespēju pievērsties niansēm un niansēm. Tādējādi ne tikai šķetinot sižeta peripetijas, bet arī stāstīt par pasauli un cilvēkiem tajā. «Departaments Q» to ļoti vēlas darīt, rūpīgi iepazīstot katru varoni un izgaismojot viņu unikalitāti un personības pretrunas. Tomēr katras sērijas vidusdaļa kļūst pārlieku lēnīga, pat neinteresanta. Ne pirmo reizi jāatzīst, ka kāds seriāls pamatīgi iegūtu, ja tas būtu vismaz pāris sērijas īsāks, un tādējādi saturā koncentrētāks.
Šeit pie vainas noteikti nav aktieri. Aktieru ansambļu darbi ir gana smalki. Drīzāk pats seriāla scenārijs pašiem aktieriem nepiedāvā tik daudz, ko darīt, lai ar seriālu un tās varoņiem kopā būtu vērts pavadīt astoņas stundas. Otrkārt, bieža problēma intriģējošos detektīvos ir tā, ka noziegums ir tik ļoti sapiņķerēts, un stāsta likmes seriāla pirmajā daļā celtas tik augstu, ka atrisināt to visu tādā pat līmenī līdz galam gluži nesanāk. Tas ir arī «Departamenta Q» gadījums. Tādējādi lēnā un rūpīgā intriga, kas tiek būvēta, tā īsti neatmaksājas seriāla finālā.
Treškārt, «Departamenta Q» autori meistarīgi rada nīgro un skarbo izmeklētāju vidi ar nolemtās pasaules piegaršu. Tomēr brīžos, kad varoņu dzīves šķērso kādas liriskākas notis, viss sāk šķist salkans. Emocionālās ainas nav daudz, bet tās šķietami radītas paviršas. Ekrānā tās kļūst klišejiskas, pat konfliktējošas ar to, kādus varoņus ekrānā esam iepazinuši līdz tam.
No šahistes līdz detektīviem
«Departamenta Q» komanda ir visnotaļ cienījama. Seriāla galvenais režisors un scenārija autors ir diviem «Oskariem» nominētais Skots Frenks. TV formātā viņa slavenākais darbs ir «Dāmas gambīts». Seriāls, kas uz mirkli daudzus pievērsa aizrautībai ar šahu. Zināmā mērā arī jaunajā seriālā režisors-scenārists ir pievērsies kādas nodarbes ļoti rūpīgai preparēšanai. Mans personīgais viedoklis ir, ka šaha gadījumā tas izdevās krietni harizmātiskākā veidā.
Kopumā mans viedoklis par «Departamentu Q» nesakrīt ar vairākumu, tomēr publikas sajūsmu par šo seriālu vērtēju absolūti pozitīvi. Tik bieži jādzird, ka mūsdienu skatītājam neinteresē nekas cits kā dinamisks stāsts, mega budžeta līmeņa efekti utt. Še, Tev! Izrādās pat ārēji nepretenciozs, lēnīgs detektīvs bez zvaigznēm vai pārlieku skaistiem aktieriem spēj iekarot desmitiem tūkstošu siržu.
«Departaments Q» daudz vairāk ir par procesu, nevis atrisinājumu. Pats fakts, ka seriāls izpelnījies plašu skatītāju mīlestību, ir interesantāks nekā pats seriāls. Katrā ziņā autori ir uztaustījuši kādu intriģējošu virzienu, pat ja nav vēl to izkopuši. Vasaras izskaņā tapa skaidrs, ka seriālam būs arī otrā sezona tā paša Skota Frenka vadībā ar tiem pašiem galveno lomu atveidotājiem. Tam noteikti būs vērts dot iespēju, jo, iespējams, autori būs mācījušies no nepilnībām. Sagaidāms, ka otrajā sezonā rūpība pret niansēm izbalansēsies ar sižeta ritējumu.