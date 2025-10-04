FOTO: 52 gadus vecā supermodele Heidija Kluma Parīzes modes nedēļā aizmirsusi uzvilkt apakšveļu
Kopš pirmdienas pasaule seko līdzi Parīzes modes nedēļai un uzaicināto zvaigžņu tērpiem. Supermodele Heidija Kluma nolēma pārspēt Kanje Vesta sievu Bjanku Cenzori un parādījās "kailajā" kleitā.
Vienā no pēdējām Parīzes modes nedēļas dienām atkal kļuva pārāk karsti. Tik ļoti, ka 52 gadus vecā aktrise Heidija Kluma aizņēmās ideju no Bjankas Cenzori un uz "Vetements" skati ieradās "kailajā" kleitā.
Lai izceltos vakara pasākumā, supermodele, kura 2000. un 2010. gados mirdzēja uz pasaules prestižākajiem podijiem, izvēlējās caurspīdīgu kleitu ar smalku mežģīni un piedurknēm-cimdiem.
Sava tēla noslēguma akcentu slavenība veidoja ar apakšveļas neesamību. Lielākoties krūtis sedza viņas garie blondie mati, taču uz tiem īpaši paļauties nevarēja - pie mazākās vēja brāzmas vai kustības viesiem un presei pavērās patiesi neaizmirstams skats.
Tēlu papildināja arī garš rūtainais mētelis ar izteiktiem plecu polsteriem, kas gan lielāko daļu laika uz modeles nemaz neatradās. Apavi gan bija izvēlēti mazāk ekstravaganti - klasiskas gaišas laiviņas uz augstas papēža adatas.
Iepriekš Kluma piedalījās Parīzes modes nedēļā arī kā modele. Viņa devās pa mēli "L'Oréal Paris" kosmētikas zīmola skatē līdzās tādām zvaigznēm kā Kendala Dženere, Kara Delevinja un Eva Longorija.
Uz pasākumu viņa ieradās ne viena, bet kopā ar sava vīra Bila Kaulica dvīņubrāli un savu vecāko meitu Leni. Starp citu, ar Leni viņa kopš 2022. gada kopīgi piedalās apakšveļas zīmola reklāmas kampaņās, par ko Kluma saņēmusi arī plašu kritiku.
Daudzi viņu apsūdzējuši par to, ka atļāvusi 19 gadus vecajai meitai pozēt šādā veidā plašai auditorijai, bet citi uzskatījuši, ka šādas kopīgas fotosesijas ar māti un meitu apakšveļā ir neētiskas.
"Tas ir brīnišķīgi - piedalīties fotosesijās kopā ar viņu un vienkārši redzēt, cik ērti viņa jūtas manā klātbūtnē, pat tad, kad mēs pozējam apakšveļā vai darām ko līdzīgu. Es lepojos ar to, ka mana meita man blakus jūtas brīvi, jo ne katram bērnam pasaulē tas ir pašsaprotami," uz kritiku atbildēja supermodele.
Kluma bieži saskaras ar kritiku par saviem tērpiem, taču uz to viņa reaģē mierīgi, sakot, ka viņai patīk izskatīties seksīgi pat 52 gadu vecumā.
"Lielākais maldīgais priekšstats par sievietēm pēc 50 - ka viņas it kā tiek "norakstītas". Tā nav taisnība. Mēs joprojām esam "skatlogā" un mūs redz. Neslēpieties savos 50," aicina vācu superzvaigzne.
Nesen Heidija Kluma piedalījās atklātā fotosesijā franču žurnālam "Paris Match". Kadros bijusī supermodele pozēja bez grima un pilnībā kaila. Dažos attēlos gan viņai bija mugurā bikini, kuros aktrise lepni demonstrēja savu figūru.
Atgādināsim, ka 2019. gadā modele apprecējās ar populārās grupas "Tokio Hotel" ģitāristu Tomu Kaulicu. Mūziķis ir par 17 gadiem jaunāks par savu sievu - viņam ir 35. Kā atzīst pati Haidija, par šo attiecību vecuma starpību viņa pastāvīgi saņem kritiku un nosodījumu, taču ar laiku iemācījusies tam nepievērst uzmanību.
Nesen pāris atzīmēja savu sesto kāzu gadadienu. "6 gadi laulībā šodien. Es tevi mīlu, mans Tom!" rakstīja Kluma zem kopīgas fotogrāfijas ar vīru.
Starp citu, aktrisei ir četri bērni no laulības ar dziedātāju Sīlu - divas meitas un divi dēli. Kopīgu bērnu ar jauno vīru viņai pagaidām nav.