Iveta Vecmane un Arvils Linde pēc šķiršanās saglabā sirsnīgas attiecības
Modes mākslinieci Ivetu Vecmani viņas jaunās kolekcijas atklāšanā sveikt bija ieradies arī bijušais dzīvesbiedrs mākslinieks Arvils Linde. Abu attiecības arī pēc šķiršanās ir mīlestības un cieņas pilnas.
Šis bija viens burvīgs mirklis bijušo dzīvesbiedru attiecībās, kad Arvils Linde uz Ivetas Vecmanes jaunās tērpu kolekcijas skati ieradās ar skaistu, sarkanu rozi un sirsnīgi sveica bijušo mīļoto. Tādējādi apliecinot cieņu un mīlestību pret laiku, ko abi pavadījuši kopā kā pāris.
Žurnālam "Kas Jauns" modes māksliniece neslēpa prieku un gandarījumu, ka Arvils ieradies viņu atbalstīt viņai svarīgā un nozīmīgā notikumā: “Protams, ka viņš ir šeit. Kā jau iepriekš esmu minējusi, ja ar cilvēku nodzīvo kopā teju desmit gadu, kā gan var būt citādāk, joprojām cienu un mīlu to cilvēku, viņš ir ļoti svarīgs un īpašs manā dzīvē un vienmēr tāds arī būs. Man tāpat ir labas attiecības ar savu bijušo vīru un bērnu (meita Hanna un dēls Francis) tēvu Māri. Es pat nespēju iedomāties, ka varētu būt citādi, jo viņi ir manas dzīves cilvēki, mani dzīves bijušie vīrieši, kas ne par velti ienākuši manā dzīvē un vienmēr tur arī paliks. Tās ir cieņpilnas attiecības un draudzība, kas turpinās tālāk.”
Arī Arvils Linde atzīst, ka pēc šķiršanās abi ir lieliski draugi. “Ar savstarpējo cieņu vienam pret otru nekas mūsu starpā nav mainījies,” sarunā ar "Kas Jauns" atklāj mākslinieks, kas, atsaucot atmiņā abu 11 gadu ilgo kopdzīvi, teic, ka pašķīrušies pirms pusotra gada. “Pa šo laiku esmu atvēris savu mākslas telpu, galeriju un veikalu Arvils Linde art space, kas atrodas Rīgas klusajā centrā. Te var vienkopus atrast visu to, ko es daru, – manis dizainētie trauki, gleznas, zīmējumi, skulptūras, kā arī daudz kas no dizaina. Tāpat arī te izstādīt savus darbus nākotnē varēs citi mākslinieki,” par jauno nodarbošanos stāsta Linde un piebilst, ka dažos viņa radītajos mākslas darbos ir arī iezīmes un sajūtas no iepriekšpiedzīvotajām attiecībām.
Vaicāts, kā tagad var definēt savas un Ivetas attiecības, mākslinieks teic, ka joprojām abi ir ļoti tuvi draugi. Abu kopdzīves laikā Arvils paguvis Ivetu bildināt un teic, ka it neko, ko piedzīvojis šajās attiecībās, nenožēlo: “Dzīves ceļi ir neizdibināmi, ir jāiet tālāk... Ir bīstami dot padomus citiem pāriem par attiecībām un šķiršanos, jo, manuprāt, notiek tas, kam jānotiek. Zvaigznēs viss ir salikts...”