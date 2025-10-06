Aktrise Linda Kalniņa divreiz absolvējusi Kultūras akadēmiju - pirmoreiz viņa bija mammas vēderā
Režisore un aktrise Linda Kalniņa ir pārliecināta, ka augstskolas izvēle nav bijusi nejauša, jo, vēl būdama mammas Sandras vēderā, viņa Kultūras akadēmijā apmeklēja lekcijas programmā "Starpkultūru sakari".
Linda, kas patlaban filmējas Lietuvā topošā latviešu kinodarbā, ir redzama televīzijā šovā "Randiņš ar divām" un oktobrī dosies teātra turnejā ar režisora Dž. Dž. Džilindžera komēdiju "Traki laba diena", šovasar kļuvusi par diplomētu režisori, pabeidzot studijas Kultūras akadēmijā. Kā bakalaura darbu viņa iestudējusi Federiko Garsijas Lorkas lugu "Dona Perlimplina mīlestība" Valmieras teātrī.
Kultūras akadēmijas izlaidumā Lindu sveikt bija ieradusies arī mamma Sandra, kas arī reiz beigusi šo pašu izglītības iestādi. Sarunā ar žurnālu "Kas Jauns" Linda atklāj, ka mamma šajā augstskolā pirms aptuveni 30 gadiem studēja starpkultūru sakarus: “Tajā brīdī es biju mammai vēderā. Un tagad, pēc 32 gadiem, arī es pabeidzu šo skolu. Mēs ar mammu smējāmies, ka es jau otro reizi pabeidzu studijas Kultūras akadēmijā! Viss – diploms iegūts, nu tik atliek aktīvi darboties. Nekāda atpūta pēc studijām nav paredzēta, manuprāt, tieši tagad ir daudz jāstrādā.”