Kā dzīvo bēdīgi slavenā terorista Osama bin Ladena dēls
Omars bin Ladens, viens no Osamas bin Ladena daudzajiem bērniem, ir dzīvojis pavisam atšķirīgu dzīvi nekā viņa bēdīgi slavenais tēvs.
Dzimis 1981. gadā, Omars daļu bērnības pavadīja Sudānā un Afganistānā, taču jaunībā pārtrauca saikni ar "Al Qaeda" līderi un viņa tuvāko loku. Viņš izvēlējās trimdu un distancēšanos no ekstrēmisma, kādu laiku dzīvodams Saūda Arābijā, Irānā un vēlāk Eiropā.
Pieaudzis, Omars veidoja pilnīgi citu identitāti - viņš iemīļoja smagā metāla kultūru, nēsāja ādas jakas un audzēja garus matus. Taču vēl svarīgāk - viņš atklāja aizraušanos ar gleznošanu, īpaši Rietumu ainavām un amerikāņu kultūras motīviem, iedvesmojoties no filmām un popkultūras.
Viņa mākslas darbos bieži redzami zirgi, tuksneši un nostalģiski "frontier" tēli - tie atspoguļo gan brīvības ilgas, gan vēlmi veidot savu identitāti, kas atšķiras no dzimtas mantojuma.
Interesants fakts: Omars reiz pieprasīja patvērumu Apvienotajā Karalistē, cerot sākt tur jaunu dzīvi, taču viņam tika atteikts. Mūsdienās viņš turpina gleznot un laiku pa laikam sniedz intervijas par savu dzīvi, uzsverot, ka vēlas būt pazīstams kā mākslinieks, nevis Osamas bin Ladena dēls.
Osama bin Muhameds bin Avads bin Ladens bija teroristu organizācijas "Al-Qaida" līderis. Viņš bija iekļauts FIB 10 vismeklētāko noziedznieku sarakstā un par viņa notveršanu bija izsludināta 25 000 000 ASV dolāru liela atlīdzība.
1996. gada augustā Osama bin Ladens izsludināja reliģisko karu un pēc izraidīšanas no Sudānas viņš pārcēlās uz dzīvi Afganistānas Islāma Emirātā. 1998. gada 7. augustā bin Ladena vadībā tika sarīkoti sprādzieni pie ASV vēstniecībām Kenijā un Tanzānijā, kur terora aktos gāja bojā 224 cilvēki. 20. augustā ASV kara aviācija uzlidojumā sagrāva bin Ladena rūpnīcu Sudānā, vainojot viņu ķīmisko ieroču ražošanā.
2001. gada 11. septembrī ASV notika terora aktu kopums, kurā gāja bojā 2976 cilvēki, no kuriem lielākā daļa bija civiliedzīvotāji. Jau 13. septembrī ASV valsts sekretārs Kolins Pauels par šī terora aktu organizēšanu apsūdzēja "Al-Qaida" un tās līderi bin Ladenu. 28. septembrī FIB nāca klajā ar paziņojumu, ka vismaz trijiem no teroristiem esot bijusi saistība ar "Al-Qaida". ASV valdība pieprasīja Afganistānai izdot Osamu, un 7. oktobrī iebruka šajā valstī, taču bin Ladenu notvert neizdevās.
Osamu bin Ladenu nogalināja atentātā 2011. gadā naktī uz 2. maiju, ko veica ASV Īpašo spēku vienība uzbrukumā kādai privātmājai Abotābādas priekšpilsētā Bilalā.