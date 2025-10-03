"Tu nekad nedomā, ka tas notiks ar tevi." Princis Viljams pirmo reizi atklāti runā par Keitas cīņu ar vēzi
Velsas princis Viljams atklātā sarunā ar Holivudas zvaigzni Jūdžīnu Leviju atklājis, kā jutās, kad uzzināja, ka ar vēzi saslimuši gan viņa tēvs – karalis Čārlzs III, gan sieva – princese Keita.
Princis Viljams atcerējās brīdi, kad viņam tika “izrauts pamats zem kājām”, jo pērn ar vēzi saslima gan viņa sieva, gan tēvs. Viņš atzina, ka līdz šim bija uzskatījis ģimenes veselību par pašsaprotamu.
Viņš sacīja: “Mums ļoti ilgi bija paveicies – ģimenē nebija daudz slimību. Mani vecvecāki nodzīvoja līdz pat deviņdesmito gadu beigām. Viņi bija izturības, stoicisma un veselības paraugs.”
Tomēr pagājušais gads ģimenei nesa virkni smagu pārbaudījumu: gan karalim, gan Velsas princesei īsā laikā tika atklāts vēzis, princesi Annu pēc zirga negadījuma nācās ievietot intensīvajā terapijā, bet karalienei tika diagnosticēta pneimonija un citas infekcijas.
Filmēšana Apple TV+ programmai notika šā gada februārī – tikai dažas nedēļas pēc tam, kad Keita atklāja, ka viņa ir remisijā pēc vēža diagnozes, kas tika noteikta 2024. gada sākumā. Viņa sešus mēnešus izgāja profilaktisko ķīmijterapiju un tagad jau ir atgriezusies pie karaļnama pienākumiem.
Intervijā aktieris Viljamu tieši izjautāja par sievas remisiju un par to, kā ar notikušo tikuši galā viņu bērni. Viljams atzina, ka brīžiem juties “pārņemts” ar notikumiem.
“Kad pēkšņi apjaut, ka tā teikt, metaforiskais paklājs jebkurā brīdī var tikt izrauts no apakšas, saproti – tas var notikt ātri. Tu vari domāt: "ar mums jau tā nenotiks, viss būs kārtībā", jo, manuprāt, ikvienam ir dabiski skatīties pozitīvi, ir jābūt cerīgam. Bet, kad tas tomēr notiek, tad, jā… tas ievelk diezgan tumšās un nebūt ne labās vietās.”
“Galvenais ir būt vienam otram blakus un pārliecināt bērnus, ka viss būs kārtībā,” piebilda Viljams.
Līdz šim atklātākajā Viljama intervijā īsi tika pieminēts arī viņa brālis, princis Harijs. Tiešu jautājumu par viņu nebija, taču Viljams pats viņu pieminēja sarunas gaitā.
“Ceru, ka mēs neatgriezīsimies pie dažām praksēm, kurās uzaugām es un Harijs. Es darīšu visu, lai pārliecinātos, ka šādā situācijā mēs neatgriežamies,” sacīja Viljams.
Ar to viņš domāja dažus haotiskākos bērnības aspektus, tostarp smago preses uzmanību un privātās dzīves aizskārumus. Brāļu attiecības joprojām ir dziļi saspīlētas pēc tam, kad Harijs publiski kritizēja karaļnamu. Pašlaik nekas neliecina, ka situācija mainītos.