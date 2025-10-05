FOTO! Nikolas Kidmenas meita Sandeja Rouza kāpj uz podiuma Parīzes modes nedēļas skatē
Austrāliešu aktrises Nikolas Kidmenas un Jaunzēlandē dzimušā kantri dziedātāja Kīta Urbana meita Sandeja Rouza kāpusi uz mēles “Dior” skatē Parīzes modes nedēļā. Tas noticis tikai dažas dienas pēc ziņām par vecāku šķiršanos.
17 gadus vecā Sandeja Rouza jau plašsaziņas līdzekļos izpelnījusies apzīmējumu “nepo baby” jeb “nepo bērns”, ko piedēvē slavenu vecāku atvasēm, kas cenšas veidot spožu karjeru, bet slava viņiem ir dota jau kopš bērnības atpazīstamo vecāku dēļ.
Nikolas Kidmenas meita Sandeja Rouza Parīzes modes nedēļas “Dior” skatē 2025. gada oktobrī
Kāpjot uz mēles modes skatē Sandeja saglabāja nopietnu izskatu. Viņa bija ģērbusies pelēkā blūzē un brīva piegriezuma melnās garajās biksēs. Nikolas Kidmenas meita atgriezās Parīzes modes nedēļā pēc tam, kad pagājušajā gadā debitēja prestižajā un slavenību plaši apmeklētajā pasākumā, atklājot “Miu Miu” modes šovu.
Pēc skates Sandeja sociālajos tīklos dalījās ar video klipu no pasākuma, kas iezīmē Džonatana Andersona debiju kā modes nama jaunajam radošajam direktoram. Šis ir Sandejas pirmais publiskais ieraksts pēc viņas vecāku izplatītā paziņojuma par šķiršanos. “j’adore dior SS26,” modele rakstīja pie video, atzīmējot “Dior”, Andersonu un citus savā ierakstā.
Modes skatē pirmajās rindās sēdēja tādas slavenības kā Dženifera Lorensa un Dženna Ortega. Jaunā modele demonstrēja īstu profesionalitāti, soļojot garām šīm un citām prominentajām personībām. Sandeja piedalījās arī divās skatēs Ņujorkas modes nedēļā, kas norisinājās septembra sākumā. Viņa pašapzinīgi demonstrēja zīmolu “Khaite” un “Calvin Klein” tērpus, neraugoties uz to, ka mājās Tenesijas štatā norisinājās drāma, jo vecāku laulība bija uz iziršanas robežas.
Sandeja Rouza ir dzimusi 2008. gada 7. jūlijā. Viņa ir Nikolas Kidmenas un Kīta Urbana vecākā atvase. Modelei ir arī divarpus gadus jaunāka māsa Feita Margareta, kuru pasaulē laida surogātmāte. Sandeja ir Nikolas pirmais bioloģiskais bērns, aktrisei ir divi adoptēti bērni Izabella un Konors, kuru pieņemti pirmās laulības laikā ar aktieri Tomu Krūzu. Ar vecākajām atvasēm Nikolai ir vēsas attiecības – bērni ir tuvāki tēvam, jo visi ir scientoloģijas piekritēji.
Ideju Nikolas pirmdzimtās vārdam deva aktrises tēvs, kurš ierosināja mazmeitu nosaukt par godu Austrālijas mākslas aizstāvei Sandejai Rīdai. Jaunajiem vecākiem šis priekšlikums iepaticies, turklāt viņi papildinājuši, ka svētdiena ir viņu mīļākā nedēļas diena. Vārds Sandeja (Sunday) angļu valodā nozīmē “svētdiena”.
Savukārt Nikolas otras bioloģiskās meitas Feitas Margaretas otrais vārds dots par godu aktrises vecmāmiņai. Arī Nikolas jaunākā meita veido modeles karjeru. 14 gadus vecā Feita šā gada jūnijā kopā ar mammu piedalījusies japāņu skaistumkopšanas produktu zīmola “Clé de Peau Beauté” reklāmā.