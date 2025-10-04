Holivudas aktrises aicina industriju boikotēt "uzlecošo zvaigzni" Tilliju Nortvudu
Jau ziņots, ka Holivudu satricinājusi jaunā un talantīgā "aktrise" Tillija Nortvuda. Kamēr vairākas talantu aģentūras jau paudušas vēlmi ar viņu sadarboties, tādas Holivudas zvaigznes kā Vūpija Goldberga, Sofija Tērnere un Emīlija Blanta pieprasījušas "aktrises" izslēgšanu no filmu industrijas.
Lieta tāda, ka Tillija nav īsta - viņa ir ar mākslīgo intelektu veidots tēls, kuru radījusi Nīderlandes aktrise un komiķe Eline Van der Veldena. “Manuprāt mākslīgais intelekts ir nevis cilvēku aizvietotājs, bet kā jauns instruments, jauna mākslinieka ota. Gluži kā animācija, leļļu teātris vai datorgrafika pavēra jaunas iespējas [industrijā], arī mākslīgais intelekts sniedz vēl vienu iespēju kā veidot stāstus," par savu darbu pauž Van der Veldena.
Tikmēr Holivudas aktieri par Tilliju ir citās domās un aicinājuši filmu industriju Tilliju ignorēt. "Šis ir ārkārtīgi neapdomīgs un satraucošs notikums. Es ceru, ka tas kādam atspēlēsies," norāda filmas “American Horror Story” aktieris Kamerons Kaupertveits. Arī filmas “Nosferatu” zvaigzne Ralfs Inesons uzskata, ka "Tillijai ir jāpazūd".
Bet aktrise Vūpija Goldverga norāda, ka "problēma šajā visā ir tā, ka šo tēlu veidošanā ir izmantotas 5000 citu aktieru iezīmes". "Šiem tēliem ir Bīta Deivisas raksturs, Hamfrija Bogarta lūpas… Un tādēļ šis pasākums ir negodīgs," norādīja Goldberga. Aktrise Emīlija Blanta aicinājusi aģentūras boikotēt MI veidotus tēlus, un arī Sofija Tērnere uzsvērusi, ka "kaut kas tāds nedrīkst notikt".
Holivudas aktieru arodbiedrība nosodījušas Tilliju, norādot, ka viņa nespēj līdzināties cilvēkiem. "Tillija nav aktrise, bet tēls, ko radījis dators. Turklāt, tas apmācīts balstoties neskaitāmos, profesionālu aktieru izpildītājumos. Šim tēlam nav dzīves pieredzes un emociju. Skatītāji nevēlas redzēt filmas, ko radījis dators," pauda aģentūra.
Tikmēr Tillijas radītāja Eline Van der Veldena 28. septembrī vietnē "Instagram" nākusi klajā ar sekojošu paziņojumu: "Tillija ir mākslas darbs, kas iemieso manu radošo domu lidojumu. Nav paredzēts, ka viņa varētu aizstāt īstus aktierus. Kā jau katra jauna mākslas forma tā sākotnēji raisa sabiedrībā diskusijas, bet beigās pierādīs savu radošo potenciālu," pauda Veldena.