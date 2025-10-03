Holivuda asi reaģē, jo mākslīgā intelekta radītu aktrisi dēvē par "nākamo Skārletu Johansoni"
Sieviete, ko redzat attēlā, varētu šķist tikpat īsta kā jebkurš cits cilvēks, tomēr tā nav. Patiesībā tā ir mākslīgā intelekta radīta aktrise Tillija Norvuda, kura īsā laikā pēc parādīšanās ir raisījusi interesi talantu aģentu vidū, kas vēlas viņu nolīgt.
Šīs pastiprinātās intereses dēļ viņa jau tiek dēvēta par “nākamo Skārletu Johansoni vai Natāliju Portmani”, kas savukārt izraisījis milzu sašutumu Holivudā. Daudzas sabiedrībā zināmas personības šādu rīcību nodēvējušas par “pretīgu” un pauž dusmas pret aģentūrām, kas vēlas viņu pārstāvēt.
Uz to atbildējusi Tillijas radītāja, komiķe un tehnoloģe Elīne Van der Veldena, kura uzstāj, ka digitālā aktrise nav “cilvēka aizvietotāja”.
Viņa “Instagram” ierakstā sacīja: “Visiem, kuri pauduši dusmas par manas MI radītās varones Tillijas Norvudas parādīšanos – viņa nav cilvēka aizstājēja, bet gan radoša izpausme, mākslas darbs. Līdzīgi kā daudzas mākslas formas pirms, viņa izraisa diskusiju, un tas pats par sevi parāda radošuma spēku.”
Van der Veldena piebilda: “Es mākslīgo intelektu redzu nevis kā cilvēku aizvietotāju, bet kā jaunu instrumentu, jaunu otu. Līdzīgi kā animācija, leļļu teātris vai datorgrafika pavēra jaunas iespējas, neatņemot neko dzīvajai aktierspēlei, arī MI sniedz vēl vienu iespēju iztēloties un veidot stāstus. Es pati esmu aktrise, un nekas – pavisam noteikti ne MI personāžs – nespēs atņemt aktiermeistarību vai prieku par dzīva cilvēka uzstāšanos.”
Māksliniece uzsvēra, ka “Tillijas radīšana man ir bijis iztēles un meistarības darbs – gluži kā tēla zīmēšana, lomas rakstīšana vai priekšnesuma izveidošana. Lai radītu šādu tēlu, nepieciešams laiks, prasme un atkārtoti mēģinājumi. Viņa iemieso eksperimentu, nevis aizstājēju.”
“Nozīmīga daļa mana darba vienmēr bijusi veltīta sabiedrības atspoguļošanai ar satīras palīdzību, un šis gadījums nav izņēmums.”
Van der Veldena arī uzskata, ka “MI tēlus vajadzētu vērtēt kā atsevišķu žanru”, nevis salīdzināt tieši ar cilvēkiem. “Katrai mākslas formai ir sava vieta, un katra ir vērtējama par to, ko unikālu tā spēj sniegt,” viņa rakstīja.
Noslēdzot optimistiskā noskaņā, Tillijas radītāja pauda cerību, ka „mēs varam uzņemt mākslīgo intelektu kā daļu no plašākās mākslas saimes”, kā „vēl vienu veidu, kā izpaust sevi līdzās teātrim, kino, glezniecībai, mūzikai un neskaitāmām citām mākslas formām”.
“Kad mēs suminām visas radošās izpausmes, mēs atveram durvis jaunām balsīm, jauniem stāstiem un jaunām iespējām savstarpēji sazināties.”
Tilliju šā gada sākumā “klusi palaida” pasaulē, viņas vārdā izveidojot kontus platformās “Instagram”, “TikTok” un “YouTube”. Taču oficiāli viņas pastāvēšana tika paziņota aizvadītajā nedēļā – reizē ar MI talantu studijas “Xicoia” atklāšanu.
Kopš tā laika daudzas slavenības paudušas savu kritiku. Meksikāņu aktrise Melisa Barrera asi izteikusies tīmeklī: “Ceru, ka visi aktieri, kurus pārstāv aģents, kas dara ko tādu, pasūtīs viņu pie velna. Pretīgi, iemācieties izjust situāciju.”
“Nosauciet to aģentus vārdos,” pieprasīja aktrise Kīrsija Klemonsa.
Aktieris Nikolass Aleksandrs Čavess piebilda: “Tā nemaz nav aktrise. Labs mēģinājums.”
Savukārt filmas “Matilde” aktrise Mara Vilsone izvirzīja pamatotu jautājumu: “Un kā ar simtiem dzīvu jaunu sieviešu, kuru sejas tika izmantotas, lai viņu radītu? Jūs nevarējāt nolīgt nevienu no viņām?”
Filmas “Sātans Prada brunčos” zvaigzne Emīlija Blanta intervijā podkāstā “Variety Awards Circuit” mākslīgā intelekta aktrisi Tilliju Norvudu viņa nosauca par “patiesi biedējošu”. “Vai tas mani sarūgtina? Nezinu, kā uz to īsti atbildēt, varu tikai pateikt, ka tas ir šausminoši,” viņa sacīja. “Jūs runājat nopietni? Tā ir MI radīta? Ak, Dievs, mēs esam pazudināti. Tas ir patiešām ļoti biedējoši. Nāciet pie prāta, aģentūras, nedariet to,” mudināja populārā aktrise.
Šis nebūt nav pirmais gadījums, kad MI ienāk izklaides pasaulē – un, visticamāk, arī ne pēdējais.
Pavisam nesen mākslīgā intelekta radītā R&B dziedātāja Ksanija Monē (Xania Monet) parakstīja līgumu 3 miljonu dolāru vērtībā, pēc tam kad divu mēnešu laikā viņas dziesmas straumētas vairāk nekā 17 miljonus reižu.
Dziedātāju radījusi 31 gadu vecā dzejniece un dizainere Tališa Džounsa, izmantojot platformu “Suno”, kas būtībā ir vēl viens “ChatGPT” atzars, kas pārvērš dzejnieces rakstītos tekstus dziesmās.
Tališas Džounsas debijas singls “How Was I Supposed to Know?” pat nonāca “Billboard” R&B digitālo dziesmu topa desmitniekā. Šī un vēl četras citas dziesmas jau ienesušas 52 tūkstošu dolāru peļņu.