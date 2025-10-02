Elmāra Taņņa 60 gadu jubilejā ierodas arī viņa 90 gadus vecā mamma.
Šodien 14:03
Elmāru Tanni jubilejā pārsteidz mamma, kas ieradusies pie dēla no Kanādas
Pazīstamais šefpavārs un uzņēmējs, "Pica Lulū" līdzīpašnieks Elmārs Tannis nesen atzīmēja apaļu jubileju. Uz viņa 60 gadu jubileju no Kanādas ieradusies arī Elmāra mamma.
"Mana mamma atbrauca uz manu 60 gadu jubileju. Pārsteidza mani. Atlidoja viena pati. Viņai tikai 90 gadi. Mana mamma ir fantastiska sieviete, mamma, vecmāmiņa un vecvecmāmiņa! Mīlu viņu tik ļoti, ļoti," saka Elmārs.
Sociālajos tīklos Elmārs ievietojis arī mīļu video ar savu mammu, kurā viņa novēl dēlam veselību, priecīgu prātu un mīlestību.
Neskatoties uz to, ka Elmāra mamma visu mūžu dzīvo Kanādā, viņa joprojām lieliski runā latviski.