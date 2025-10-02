FOTO: Kuldīgā ar smiekliem un torti nosvin komēdijas "Kritušie dievi" pirmizrādi

Komēdijas "Kritušie dievi" pirmizrāde 2025. gada oktobrī Kuldīgā
Trešdienas, 1.oktobra, vakarā Kuldīgā - aktrises Indras Burkovskas dzimtajā pilsētā – ar skatītāju stāvovācijām tika nosvinēta režisora Rolanda Atkočūna iestudētās komēdijas "Kritušie dievi" pirmizrāde, savukārt pēc tam visa radošā komanda un viesi pulcējās uz pirmizrādes ballīti, kurā galdā tika celta torte.
Izrāde, kurā piedalās arī aktieri Gunta Virkava, Mārtiņš Vilsons un Juris Kalniņš, vēsta par četru bijušo skatuves zvaigžņu atkalsatikšanos veco ļaužu pansionātā. Taču viņi nedomā skumt vai skaitīt savas pēdējās dzīves dienas, bet tieši otrādi: ar aizrautīgām sarunām un idejām viņi pierāda, ka vecums nebūt nav iemesls, lai laistu garām dzīvi. Iestudējuma radošajā komandā darbojas arī kostīmu māksliniece Liene Rolšteina, horeogrāfe Inga Krasvska un scenogrāfs Ivars Noviks.
Nākamās izrādes notiks 3. oktobrī Slampes kultūras pilī, 24. oktobrī Talsu kultūras centrā, 28. oktobrī Jelgavas kultūras namā, 29. oktobrī kultūras centrā “Ulbrokas pērle”, 9. novembrī kultūras centrā “Siguldas devons”, 21. novembrī VEF Kultūras pilī, 27. novembrī Liepājas koncertzālē “Lielais dzintars” un 10. decembrī Ventspils teātra namā “Jūras vārti”.