Princis Harijs iesaista Viljamu un Keitu tiesas prāvā pret "Daily Mail" izdevēju
Princis Harijs ir paplašinājis savu tiesas prāvu par privātuma pārkāpumiem pret "Daily Mail" izdevēju "Associated Newspapers", pievienojot jaunas apsūdzības par nelikumīgu informācijas iegūšanu.
Harijs apgalvo, ka izdevējs izmantojis maldinošas metodes, lai izspiegotu viņa brāli princi Viljamu un Keitu Midltoni, tostarp noklausoties viņa 21. dzimšanas dienas ballīti un citas privātas lietas. Šīm apsūdzībām pievienojušās arī citas prasības no līdzprāvotājiem, piemēram, Eltona Džona.
Izdevējs ir noraidījis apsūdzības kā "absurdas" un cenšas izslēgt daļas no lietas, norādot uz to noilgumu.
Šī prāva sākās 2022. gadā, kad Harijs apsūdzēja izdevēju par to, ka tas ir nelikumīgi iejaucies viņa un viņa ģimenes privātajā dzīvē, tostarp izmantojot krāpnieciskas metodes, lai iegūtu personīgu informāciju.
Harijs apgalvo, ka izdevējs ir izmantojis krāpnieciskas taktikas, lai piekļūtu viņa privātajai informācijai, piemēram, noklausoties viņa un viņa ģimenes privātos sarakstes vai notikumus. Viņš norāda uz faktu, ka šie pārkāpumi ir daļa no plašākas mediju manipulācijas ar karalisko ģimeni un viņa privātās dzīves atklāšanu bez viņa piekrišanas.
Uzvara varētu nodrošināt Harijam miljonus vērstu kompensāciju, līdzīgi kā viņa 12 miljonu britu mārciņu vienošanās ar "News Group", kā arī atvainošanos un juridiskos izdevumus, kas ierobežoti ar 5 miljoniem britu mārciņu.
Savukārt zaudējums varētu novest pie pilnīgas lietas noraidīšanas, vēl vairāk sarežģījot Harija attiecības ar karalisko ģimeni un apstiprinot viņa pretenzijas par mediju iejaukšanos.