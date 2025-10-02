VIDEO: latviešu dziedātājas Martas Grigales dziesma "Cool" iekaro populāru britu realitātes šovu
Latviešu dziedātājas Martas Grigales dziesma "Cool” izskanējusi pasaulē populārajā britu realitātes šovā "Love Island Games”.
"Love Island: Games" ir realitātes šovs, kas balstās uz populārā "Love Island" (Latvijā pārraidīts ar nosaukumu "Mīlestības sala") formāta. Tas ir spin-off, kas piedāvā līdzīgas attiecību veidošanas un izaicinājumu dinamikas kā oriģinālais šovs, taču šeit galvenais uzsvars tiek likts uz spēlēm, sacensībām un izaicinājumiem, kuros piedalās iepriekšējie "Love Island" dalībnieki no dažādām sezonām.
Kā sociālajos tīklos atklāj Marta, viņas dziesma "Cool” dzirdama "Love Island Games” 2. sezonas 6. epizodē. "Man ir liels prieks par to, ka dziesma ir aizskanējusi tik tālu,” atzīst Marta.
Dziedātāja arī atklāj stāstu par to, kā tas noticis, norādot, ka pavasarī bija mūzikas festivālā Anglijā, kur iepazinās ar vienu mūzikas aģentu.
"Es zinu, ka, kad tu ar kādu iepazīsties, ir svarīgi uzrakstīt kādu ziņu un komunicēt, nepalaist garām iespējas. Viņam patika mana mūzika, mēs sarunājām sazvanīties. Viņš piedāvāja mani pārstāvēt. Viņš nodarbojas ar "Love Island” un citiem seriāliem, šoviem, bet es, protams, nezināju, vai tas notiks. Vienā rītā es saņemu e-pastu un tas notika,” atklāj Marta.
Dziedātāja atzīst, ka pati šo šovu nav skatījusies, taču neslēpj lepnumu par šādu pavērsienu savā karjerā.