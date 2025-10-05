VIDEO: Valdnieki-slepkavas: kuri bija vēstures nāvējošākie valdnieki?
Vēsture ir pilna ar karaļiem, kuri valdīja ar absolūtu varu un teroru. No Romas līdz Krievijai, no Anglijas līdz Jūdejai – viņu mantojums ir rakstīts ar asinīm. Bet vai viņi patiešām bija briesmoņi vai politikas, paranojas un propagandas upuri? Jaunais seriāls Valdnieki-slepkavas, kas pirmizrādi piedzīvos no 7. oktobra otrdienās plkst. 22.00 kanālā Viasat History, pievēršas pierādījumiem.
Kuri ir seši "Valdnieki-slepkavas"?
Tie bija valdnieki ar absolūtu varu – un absolūta vara nozīmēja absolūtu teroru. Neatkarīgi no tā, vai tā bija paranoja, vēlme kontrolēt vai apzināta nežēlība, katrs monarhs aiz sevis atstāja postījumus.
- Hērods Lielais – tiek pieminēts kā bibliskais bērnu slepkava, kurš nogalināja pat savus dēlus.
- Kaligula – Romas “trakais imperators”, kurš izbaroja upurus zvēriem un apgalvoja, ka viņš ir dievs.
- Džons Bezzemis – daudz tumšāks nekā Robina Huda leģenda, viņš no bada nobeidza ģimenes un nodeva savus asinsradiniekus.
- Henrijs VIII – Anglijas tirāns-karalis, kurš bija atbildīgs par desmitiem tūkstošu nāvessodu, tostarp divām savām sievām.
- Ivans Briesmīgais – Krievijas paranoiskais cars, kurš sarīkoja slaktiņus un nogalināja pats savu mantinieku.
- Nerons – antikrista imperators, kurš dzīvus sadedzināja kristiešus un nogalināja savu māti.
Katra lieta atklājas kā slepkavības lieta, kurā pierādījumi norāda gan uz neprātu, gan metodi.
Kas viņus pārvērta par slepkavām?
Vai tas bija neprāts? Slimība? Bērnības trauma? Vai tīra varaskāre? Seriālā iesaistīti vēsturnieki, detektīvi un tiesu psihologi, lai katru valdnieku raksturotu kā mūsdienu krimināllietu. Kaligulas pēkšņā pāreja uz sadismu, Ivana paranoja pēc sievas nāves un Nerona apsēstība ar izrādēm, nevis politiku – visi šie notikumi tiek aplūkoti zem mikroskopa.
Kā seriāls atdzīvina viņu noziegumus?
Valdnieki-slepkavas apvieno aizraujošas izspēles ar mākslīgā intelekta veidotām pašu valdnieku rekonstrukcijām. Tiek atvērti slepkavību faili. Tiek pārskatīti pierādījumi. Pat pēc vairākiem gadsimtiem joprojām ir aktuāls jautājums: vai viņi bija pelnījuši savu reputāciju, vai arī vēsture ir pārspīlējusi viņu noziegumus?
Kurš no viņiem visiem bija visnāvējošākais?
Vai šie valdnieki bija dzimuši tirāni, vai arī tos līdz neprātam noveda vara un paranoja? Vai daži varēja būt garīgi slimi vai pat vēstures pārspīlējumu upuri?
Valdnieki-slepkavas aicina skatītājus izvērtēt pierādījumus un pašiem veikt spriedumu. Galu galā vēsture viņus jau reiz ir tiesājusi, taču šajā filmu sērijā viņi uzdrošinās vēlreiz stāties tiesas priekšā.