Par vairāku slavenību nāvi joprojām klīst sazvērestību teorijas.
Kāpēc fani vēl netic viņu nāvei? 10 slavenības, kuru aiziešana satricināja pasauli
Daudzi leģendāri mūziķi, aktieri un sabiedrības ikonas ir aizgājuši pēkšņi, atstājot ne tikai sēras, bet arī veselu virkni neatbildētu jautājumu. Tieši šī neskaidrība ir devusi spēku sazvērestību teorijām, kas gadu desmitiem dzīvo līdzās oficiālajām versijām.
No Tupaka un Elvisa līdz Maiklam Džeksonam, Merilinai Monro, Vitnijai Hjūstonei un pat princesei Diānai – viņu nāves joprojām tiek apšaubītas. Daļa fanu tic, ka šie cilvēki paši inscenējuši savu aiziešanu, lai izbēgtu no slavas smaguma, citi – ka viņi kļuvuši par upuriem tumšiem politiskiem vai industrijas spēkiem. Bet ir arī tādi, kas apgalvojuši, ka ir redzējuši šīs leģendas dzīvas ilgi pēc viņu “nāves”.