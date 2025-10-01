“Astro'n'out” prezentē jaunāko singlu “Garlaicīgi nav”
Divas nedēļas pirms koncerttūres sākuma, grupa “Astro’n'out” paziņo: “Garlaicīgi nav!”, izdodot jaunu singlu un videoklipu.
Ieskicējot gaidāmās akustiskās koncerttūres “Mūc” noskaņu, grupa izdod jaunāko singlu un to pavadošo videoklipu. Dziesmas videoversija ataino to gaišo sajūtu, ko grupa plāno sniegt arī klātienē tūres koncertu apmeklētājiem. Dziesma tapusi sadarbībā ar producentu Andi Ansonu un skan kā mierinājums mūsdienu pārsātinātajā laikmetā, kad šķiet, ka visu laiku esam spiesti reaģēt uz apkārtējo pasauli un ir tik daudz, par ko pārdzīvot.
“Mūzikas klipā polarizētas divas dabas: viena simbolizē nebeidzamo pasaules jucekli, savukārt otrā parādās cerību stariņš, ka viss sakārtosies. Tāds kā mazs atgādinājums, ka sajust mierinājumu varam, sanākot kopā ar tuvajiem,” teic klipa režisors Jānis Vītols.
“Frāze “Garlaicīgi nav” ir tā, kuru izmantojam mājās, kad netiekam galā ar bērniem, darbiem, emocijām, bet, par spīti sajūtu karuselim, vienmēr atceramies novērtēt mums doto,” saka grupas soliste Māra Upmane-Holšteine.
Māra turpina: “Videoklipa centrā esošā cēloņu un seku mijiedarbība jeb tauriņa efekts, kas atgādina, ka viss ir savstarpēji saistīts, brīnišķīgi atspoguļo arī mūsu ilgtspējīgās tūres eksperimenta ideju: cik iespējami dabai saudzīgu tūri mēs spējam noorganizēt tā, lai neciestu mākslinieciskās ieceres?”
“Astro’n’out” akustiskās koncerttūres “Mūc” pirmais koncerts gaidāms jau pēc divām nedēļām - 17. oktobrī Valmieras Kultūras centrā, pēc tam ar koncertiem grupa viesosies Liepājā, Jelgavā, Kuldīgā, Rēzeknē un Rīgā. Biļetes nopērkamas “Biļešu servisa” kasēs. Ilgtspējības eksperiments top kā daļa no “ReGen paaudze” koncepta, kas radīts kopā ar draugiem, partneriem “ZAAO” un “AJ Power Recycling”.