Pasaule varēja viņu iepazīt ar citu vārdu - Leonardo Dikaprio atklāj pseidonīmu, kas sadusmoja viņa tēvu. “Tikai pār manu līķi!” teica viņš
Aktieris Leonardo Dikaprio pakavējies atmiņās par saviem pirmajiem gadiem Holivudā, kad viesojās brāļu Kelsiju podkāstā “New Heights” kopā ar filmas “One Battle After Another” kolēģi Benisio del Toro.
Piecdesmit gadus vecais aktieris Leonardo Dikaprio atklāja pārsteidzošu faktu, kad trešdien viesojās pie Džeisona un Trevisa Kelsijiem viņu raidierasktā “New Heights”. Karjeras pirmsākumos aģents ieteicis mainīt vārdu, lai uzlabotu izredzes kļūt veiksmīgam Holivudā. Aktieris, kura dzīslās rit itāliešu un vāciešu asinis, brīdināts, ka viņa vārds esot “pārāk etnisks” un producenti viņu “nekad nenolīgšot”. Aģents piedāvājis pieņemt vārdu Lenijs Viljamss – apvienojot viņa pirmo un otro vārdu. Aktieris pasaulē nācis kā Leonardo Vilhelms Dikaprio.
Taču šī ideja neiepatikās Leonardo tēvam Džordžam Dikaprio. Kad tēvs ieraudzījis fotogrāfiju ar dēla jauno skatuves vārdu, viņš tik ļoti sadusmojies, ka nekavējoties to saplēsis un paziņojis: “Tikai pār manu līķi!”
Skatuves vārdu pieņemšana Holivudā ir izplatīta prakse. Leonardo filmas “One Battle After Another” kolēģis Benisio del Toro raidījuma ierakstā dalījies līdzīgā pieredzē – viņam reiz ticis dots vārds Benijs Dels. “Šis podkāsts noteikti nebūtu tāds pats ar Leniju Viljamsu un Beniju Delu,” piebilda raidījuma vadītājs Džeisons Kelsijs.
Ja nebūtu aktieris
Jau agrāk intervijās Leonardo Dikaprio pastāstījis, par ko būtu kļuvis, ja aktiera karjera tomēr neizdotos. Viņš atzina, ka interesējies arī par bioloģiju un citām zinātniskām nozarēm. "Ja es nebūtu kļuvis par aktieri, es droši vien būtu biologs vai strādātu kaut kur, kur varu pētīt dabu un aizsargāt vidi,” reiz atzinis aktieris.
Jāatzīmē, ka Leonardo arī tagad ir viens no aktīvākajiem vides un klimata pārmaiņu aizstāvjiem Holivudā. Viņš gadiem ilgi ir iestājies par ilgtspējību un cīņu pret globālo sasilšanu, izmantojot savu platformu, lai izglītotu un ietekmētu sabiedrību. Aktieris ir dibinājis fondu “Leonardo DiCaprio Foundation”, kas kopš 1998. gada darbojas, lai veicinātu vides aizsardzību un atbalstītu iniciatīvas saistībā ar klimata pārmaiņām, savvaļas dzīvnieku aizsardzību un dabas resursu saglabāšanu.