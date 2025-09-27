Lauris Reiniks šovā "Sapnis citā Amerikā" ciemojas miljardiera Džeimsa Goldstīna villā, kur ballējušies visi bagātie un slavenie
Raidījums "Sapnis citā Amerikā" viesojas pie štatos dzīvojošās supermodeles Gintas Lapiņas, kura atvedusi raidījuma vadītāju Lauri Reiniku ciemos pie sava drauga miljardiera Džeimsa Goldstīna. Viņa māja, kas pazīstama kā "Sheats-Goldstein Residence", ir viena no ievērojamākajām mūsdienu arhitektūras ikonām Losandželosā.
Šī unikālā rezidence atrodas Beverlihilzas kalnu rajonā, to projektējis slavenais arhitekts Džons Lautners 1963. gadā. Goldstīns iegādājās māju 1972. gadā un kopš tā laika to ievērojami paplašinājis un modernizējis, sadarbojoties ar Lautneru līdz viņa nāvei 1994. gadā un vēlāk ar citiem arhitektiem.
“Es šo īpašumu esmu veidojis 50 gadus bez apstājas. Šī ir dzīvojamā istaba. Griesti tika veidoti tā, lai gaisma caur tiem plūstu tieši tāpat kā mežā, liekot justies tā, it kā tu atrastos ārā. Tāpat viss šeit ir leņķī, nekas nav 90 grādos,” atklāj Goldstīns. Viņš turpina demonstrēt savu lepno māju un pārsteidz viesus ar bīdāmajām sienām un griestiem, kuri ir pat vannas istabā. Miljardieris atklāj, ka ikviens grib redzēt šo māju, un ne velti. Villa kopš 1970. gadiem ir bijusi slavenību ballīšu epicentrs. Tās viesu sarakstā rotājas tādi vārdi kā Rianna, Snoop Dogg, Leonardo Dikaprio, Miks Džegers, Kanje Vests, Bella Hadida, Keita Mosa, kā arī daudzi citi. Goldstīna viesistabā ir redzama arī fotogrāfija ar Pamelu Andersoni, kura kādā no miljardiera ballītēm kaila kāpj laukā no baseina.
Tāpat šī villa iemūžināta filmās “Lielais Lebovskis”, “Čārlija eņģeļi”, “Bandīti” , kā arī “Patiesie meli”. Goldstīns pārsteidz viesus arī ar kādu negaidītu atzīšanos: “Mans vectēvs nāk no Latvijas.” Turklāt vēl nesen viņš viesojās Rīgā, lai klātienē baudītu Eiropas basketbola čempionātu.