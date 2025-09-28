Dienvidāfrikā izskalota milzu zāģzivs, kas 26 gadus tika uzskatīta par izmirušu
Aizvadītajā nedēļā, 19. septembrī, Dienvidāfrikas iedzīvotājs Maiks Vincents Birhas upes krastā pamanīja ko neparastu - smiltīs bija izskalots aptuveni 2,93 meturs garš lielzobu zāģzivs karkass.
Vincents uzņēma zivs foto un nosūtīja to dabaszinātniekam Kevinam Kolam no Austrumlondonas muzeja, kurš ieradās notikuma vietā, lai redzētu to pats savām acīm. “Tas bija sirreāli – redzēt šo haizivij līdzīgo raju ar garo, zāģim līdzīgo purnu. Es vienkārši apsēdos tai blakus un kādu brīdi to apbrīnoju,” norāda Kols.
Viņš atklāj, ka brīdī, kad viņš ieradās piekrastē, zivs jau bija visai sliktā stāvoklī un tas karkasu bija sākuši knābāt putni. Zāģzivs bojāejas iemesls nav noskaidrots, taču uz tās ķermeņa bija manāmas koduma pēdas. “Visticamāk, viņu piebeidza kāds plēsējs. Iespējams, tā kļuva par zobenvaļa upuri,” pieļauj Kols.
Pēdējo reizi šī suga Dienvidāfrikas piekrastē oficiāli tika fiksēta 1999. gadā, un, tā kā zāģzivis ir kritiski apdraudētas visā pasaulē, daudzi baidījās, ka tās no reģiona ir izzudušas pilnībā. Tomēr jaunais atradums liek domāt citādi.
Lielzobu zāģzivs vizuāli atgādina krustojumu starp zivi un motorzāģi - no šīs līdzības arī aizgūts tās nosaukums. Zivs ķermenis līdzinās haizivij, taču zāģzivs patiesībā ir raju dzimtas pārstāvis. Tās vispamanāmākā iezīme ir garais, plakanais purns ar asiem zobiem sānos, ko zivs izmanto gan medībām, gan barības meklēšanai smiltīs.